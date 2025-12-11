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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
BodyGroom S3000 sorozatú termékekhez
BodyGroom S5000 sorozatú termékekhez
BodyGroom S7000 sorozatú termékekhez
Click&Style (S500/700) termékekhez
100%-osan vízálló az egyszerű használatért és tisztításért.
A borotvafej hipoallergén szitával és lekerekített végekkel rendelkezik a bőr borotválkozás közbeni védelme érdekében. A kétirányú vágófejek levágják a hosszabb szőrszálakat, majd a szita elvégzi a borotválás feladatát az alaposabb eredmény érdekében.
4.2
5-ből
63
Értékelések
82%
ajánlja ezt a terméket
Opihun
11/12/2025
Magyarország
A termék nagyon jó
Nagyon szeretem , szép simára vágja a testszőrt. Csak az intim helyen mindig belevág , és vérzik . Ott csak óvatosan !!!
Előnyök
Kiváló termék.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita
MaciLaci37
11/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék - kiváló áron!
Érdemes megvenni, ha hosszú távon gondolkodsz! Bátran ajánlom mindenkinek!
Előnyök
Hosszú távon szükséges!
Hátrányok
Nincs ilyen!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita
resole
02/11/2016
România
bun
îl folosesc de aproximativ 6 ani. de când a fost scos pe piață este un aparat puternic care nu agață(nu ciupește în zonele sensibile) marele minus este bateria care se termină repede. era bună și o conectare directă la alimentator. îl recomand.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă