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Összes sorozat

  • Csereszita vágáshoz és borotváláshoz
  • Csereszita vágáshoz és borotváláshoz
  • Csereszita vágáshoz és borotváláshoz
  • Csereszita vágáshoz és borotváláshoz

Bodygroom replacement foilCsere szita

TT2000/43

4.2
| (63) Értékelések | 82% ajánlja ezt a terméket
Csereszita vágáshoz és borotváláshoz
Kiegészítő TT2000/51 borotvaszitafej a Philips Bodygroom 3000-es, 5000-es és 7000-es borotvasorozathoz
Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 12 havonta cserélje a borotvaszitát

Csereszita vágáshoz és borotváláshoz

  • BodyGroom S3000 sorozatú termékekhez

  • BodyGroom S5000 sorozatú termékekhez

  • BodyGroom S7000 sorozatú termékekhez

  • Click&Style (S500/700) termékekhez

100%-osan vízálló, zuhanyozás közben is használható, egyszerűen tisztítható

100%-osan vízálló, zuhanyozás közben is használható, egyszerűen tisztítható

100%-osan vízálló az egyszerű használatért és tisztításért.

Biztonságos és kevésbé irritáló a lehető legkényelmesebb testszőrtelenítésért

Biztonságos és kevésbé irritáló a lehető legkényelmesebb testszőrtelenítésért

A borotvafej hipoallergén szitával és lekerekített végekkel rendelkezik a bőr borotválkozás közbeni védelme érdekében. A kétirányú vágófejek levágják a hosszabb szőrszálakat, majd a szita elvégzi a borotválás feladatát az alaposabb eredmény érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

63

Értékelések

82%

ajánlja ezt a terméket

11/12/2025

Magyarország

Magyarország

A termék nagyon jó

Nagyon szeretem , szép simára vágja a testszőrt. Csak az intim helyen mindig belevág , és vérzik . Ott csak óvatosan !!!

Előnyök

Kiváló termék.

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

11/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék - kiváló áron!

Érdemes megvenni, ha hosszú távon gondolkodsz! Bátran ajánlom mindenkinek!

Előnyök

Hosszú távon szükséges!

Hátrányok

Nincs ilyen!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

02/11/2016

România

România

bun

îl folosesc de aproximativ 6 ani. de când a fost scos pe piață este un aparat puternic care nu agață(nu ciupește în zonele sensibile) marele minus este bateria care se termină repede. era bună și o conectare directă la alimentator. îl recomand.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 7000 TT2040/32 Aparat îngrijire corp rezistent la apă

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.