2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
XC2011/01
Erőteljes szívóerő a PowerCyclone 7 technológiának köszönhetően
A keménypadlóhoz való LED-es szívófej segítségével egy porszem sem marad ki
Akár 40 perc Takarékos beállításban, akár 10 perc Turbó üzemmódban (2)
2 beállítás, továbbá fali tartó
A PowerCyclone 7 és a PowerBlade digitális motor együttműködve erős légáramlási sebességet (akár 660 l/perc (3)) hoznak létre energiahatékony módon. Az eredmény pedig: a por és a szennyeződések alapos eltávolítása különösen a kemény padlókról, hosszabb működési idő mellett.
A LED-es szívófejjel minden mozdulat számít, a legmagasabb beállítás mellett a por és a szennyeződés akár 99%-át (7) is képes felfogni. Pontosan a megfelelő szögben világítja meg az apró porszemcséket, így Ön pontosan tudni fogja, hol kell tisztítani. A szívófejet úgy tervezték, hogy rendkívül közel tudjon menni a falakhoz és a szegélyekhez, összegyűjtve a makacs szennyeződéseket. Egy porszem sem fog maradni.
A Philips 2000 Series egyetlen töltéssel több mint 180 m2 területet takarít fel Eco módban, és 45 m2-t Turbó módban.(5)
Értékelések
(1) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat
(2) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat
(3) Turbó üzemmódban
(4) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmódban kizárólag kézi használat.
(5) Keménypadlón, száraz szívófejjel.
(6) >0,5 μm részecskeméret
(7) Keménypadlón Turbó módban