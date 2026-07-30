A keménypadlóhoz való LED-es szívófej felfedi a port, irányítva a mozdulatokat

A LED-es szívófejjel minden mozdulat számít, a legmagasabb beállítás mellett a por és a szennyeződés akár 99%-át (7) is képes felfogni. Pontosan a megfelelő szögben világítja meg az apró porszemcséket, így Ön pontosan tudni fogja, hol kell tisztítani. A szívófejet úgy tervezték, hogy rendkívül közel tudjon menni a falakhoz és a szegélyekhez, összegyűjtve a makacs szennyeződéseket. Egy porszem sem fog maradni.