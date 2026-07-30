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  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát

2000 SeriesVezeték nélküli porszívó

XC2011/01

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Élvezze az egyszerű takarítást a könnyen irányítható Philips 2000 Series készülékkel. A PowerCyclone technológiának köszönhetően erőteljes szívóerőt biztosít a keménypadlókon, a LED-es szívófejjel pedig megvilágítja a rejtett port.
Összes előny megtekintése

Akár 40 perc takarítás egyetlen feltöltéssel (1)

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  • Erőteljes szívóerő a PowerCyclone 7 technológiának köszönhetően

  • A keménypadlóhoz való LED-es szívófej segítségével egy porszem sem marad ki

  • Akár 40 perc Takarékos beállításban, akár 10 perc Turbó üzemmódban (2)

  • 2 beállítás, továbbá fali tartó

PowerCyclone 7: erőteljes szívóerő minimális akkumulátorhasználat mellett

PowerCyclone 7: erőteljes szívóerő minimális akkumulátorhasználat mellett

A PowerCyclone 7 és a PowerBlade digitális motor együttműködve erős légáramlási sebességet (akár 660 l/perc (3)) hoznak létre energiahatékony módon. Az eredmény pedig: a por és a szennyeződések alapos eltávolítása különösen a kemény padlókról, hosszabb működési idő mellett.

A keménypadlóhoz való LED-es szívófej felfedi a port, irányítva a mozdulatokat

A keménypadlóhoz való LED-es szívófej felfedi a port, irányítva a mozdulatokat

A LED-es szívófejjel minden mozdulat számít, a legmagasabb beállítás mellett a por és a szennyeződés akár 99%-át (7) is képes felfogni. Pontosan a megfelelő szögben világítja meg az apró porszemcséket, így Ön pontosan tudni fogja, hol kell tisztítani. A szívófejet úgy tervezték, hogy rendkívül közel tudjon menni a falakhoz és a szegélyekhez, összegyűjtve a makacs szennyeződéseket. Egy porszem sem fog maradni.

Az akkumulátor Eco módban 40 percig, Turbó módban 10 percig is használható. (4)

Az akkumulátor Eco módban 40 percig, Turbó módban 10 percig is használható. (4)

A Philips 2000 Series egyetlen töltéssel több mint 180 m2 területet takarít fel Eco módban, és 45 m2-t Turbó módban.(5)

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat

  2. (2) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat

  3. (3) Turbó üzemmódban

  4. (4) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmódban kizárólag kézi használat.

  5. (5) Keménypadlón, száraz szívófejjel.

  6. (6) >0,5 μm részecskeméret

  7. (7) Keménypadlón Turbó módban