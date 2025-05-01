2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kompatibilis a következőkkel:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
2 az 1-ben réstisztító és kefés szívófej minden takarítási feladathoz
Ezzel a réstisztító szívófejjel megtisztíthatja a szűk sarkokat és nehezen elérhető helyeket
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Előnyök
Kompaktan
Hátrányok
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000