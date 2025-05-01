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Cordless VC 2000 és 3000 SeriesTartozékkészlet

XV1632/01

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Tartozékkészlet
Tartozékkészlet, amely kompatibilis a Philips 2000 és 3000 Series vezeték nélküli porszívókkal (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). 2 az 1-ben eszközt és réstisztító szívófejet tartalmaz.
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Kompatibilis termékek
2000 Series

2000 Series
Vezeték nélküli porszívó

XC2011/01

3000 Series

3000 Series
Vezeték nélküli Aqua

XC3131/01

3000 Series

3000 Series
Vezeték nélküli porszívó

XC3031/01

3000 Series

3000 Series
Vezeték nélküli porszívó

XC3032/01

3000 Series

3000 Series
Vezeték nélküli Aqua

XC3133/01

Tartozékkészlet

  • Kompatibilis a következőkkel:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

„Kettő az egyben” eszköz

2 az 1-ben réstisztító és kefés szívófej minden takarítási feladathoz

Rések és repedések porszívózásához

Ezzel a réstisztító szívófejjel megtisztíthatja a szűk sarkokat és nehezen elérhető helyeket

Műszaki adatok

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Díjak

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Előnyök

Kompaktan

Hátrányok

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.