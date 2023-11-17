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  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén

3000 SeriesVezeték nélküli porszívó

XC3031/01

4.4
| (19) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
A könnyű Philips 3000 Series készülékkel gyerekjáték a takarítás. A PowerCyclone technológiának köszönhetően erőteljes szívóerőt biztosít a keménypadlókon, a LED-es szívófejjel pedig megvilágítja a rejtett port. Így egyszerű és kényelmes a takarítás!
Összes előny megtekintése

Akár 60 perc takarítás egyetlen feltöltéssel (1)

Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén

  • PowerCyclone 8 techn.: nagy szívóerő

  • A keménypadlóhoz való LED-es szívófej segítségével egy porszem sem marad ki

  • Akár 60 perc Takarékos beállításban, akár 15 perc Turbó üzemmódban (2)

  • 2 beállítás, 2 tartozék és fali tartó

PowerCyclone 8: erőteljes szívóerő minimális akkumulátorhasználat mellett (8)

PowerCyclone 8: erőteljes szívóerő minimális akkumulátorhasználat mellett (8)

A PowerCyclone 8 és a PowerBlade digitális motor együttműködve erős légáramlási sebességet (akár 820 l/perc (3)) hoznak létre energiahatékony módon. Az eredmény pedig: a por és a szennyeződések alapos eltávolítása különösen a kemény padlókról, hosszabb működési idő mellett.

A keménypadlóhoz való LED-es szívófej felfedi a port, irányítva a mozdulatokat

A keménypadlóhoz való LED-es szívófej felfedi a port, irányítva a mozdulatokat

A LED-es szívófejjel minden mozdulat számít, a legmagasabb beállítás mellett a por és a szennyeződés akár 99%-át is képes felfogni (4). Pontosan a megfelelő szögben világítja meg az apró porszemcséket, így Ön pontosan tudni fogja, hol kell tisztítani. A szívófejet úgy tervezték, hogy rendkívül közel tudjon menni a falakhoz és a szegélyekhez, összegyűjtve a makacs szennyeződéseket. Egy porszem sem fog maradni.

Egyszerű takarítás a kézi használatnak és a tartozékoknak köszönhetően

Egyszerű takarítás a kézi használatnak és a tartozékoknak köszönhetően

Legyen szó a szekrények belsejéről, sarkokról vagy magasan elhelyezkedő felületekről, a Philips 3000 Series készülék mindennel megbirkózik. Átalakítható kézi porszívóvá a jobb hordozhatóságért. A hosszú réstisztító szívófej segítségével a szűk helyek is hozzáférhetők. A 2 az 1-ben kombinált eszköz pedig könnyen átalakítható a finom felületek leporolásához ideális puha keféből a szűk sarkok tisztítását lehetővé tevő réstisztító szívófejjé.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

19

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Előnyök

Простий в догляді, гарно прибирає

Hátrányok

Немає

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Előnyök

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Hátrányok

Немає

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Előnyök

Досить довгий час роботи, потужний

Hátrányok

Не виявила

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat

  2. (2) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat

  3. (3) Turbó üzemmódban

  4. (4) Keménypadlón turbó üzemmódban

  5. (5) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmódban kizárólag kézi használat

  6. (6) >0,5 μm részecskeméret

  7. (7) Keménypadlón, száraz szívófejjel

  8. (8) Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat