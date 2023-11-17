2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
PowerCyclone 8 techn.: nagy szívóerő
A keménypadlóhoz való LED-es szívófej segítségével egy porszem sem marad ki
Akár 60 perc Takarékos beállításban, akár 15 perc Turbó üzemmódban (2)
2 beállítás, 2 tartozék és fali tartó
A PowerCyclone 8 és a PowerBlade digitális motor együttműködve erős légáramlási sebességet (akár 820 l/perc (3)) hoznak létre energiahatékony módon. Az eredmény pedig: a por és a szennyeződések alapos eltávolítása különösen a kemény padlókról, hosszabb működési idő mellett.
A LED-es szívófejjel minden mozdulat számít, a legmagasabb beállítás mellett a por és a szennyeződés akár 99%-át is képes felfogni (4). Pontosan a megfelelő szögben világítja meg az apró porszemcséket, így Ön pontosan tudni fogja, hol kell tisztítani. A szívófejet úgy tervezték, hogy rendkívül közel tudjon menni a falakhoz és a szegélyekhez, összegyűjtve a makacs szennyeződéseket. Egy porszem sem fog maradni.
Legyen szó a szekrények belsejéről, sarkokról vagy magasan elhelyezkedő felületekről, a Philips 3000 Series készülék mindennel megbirkózik. Átalakítható kézi porszívóvá a jobb hordozhatóságért. A hosszú réstisztító szívófej segítségével a szűk helyek is hozzáférhetők. A 2 az 1-ben kombinált eszköz pedig könnyen átalakítható a finom felületek leporolásához ideális puha keféből a szűk sarkok tisztítását lehetővé tevő réstisztító szívófejjé.
4.4
5-ből
19
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Kris_vi
17/11/2023
Україна
A promóció része
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Előnyök
Простий в догляді, гарно прибирає
Hátrányok
Немає
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
A promóció része
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Előnyök
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Hátrányok
Немає
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Előnyök
Досить довгий час роботи, потужний
Hátrányok
Не виявила
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat
(2) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat
(3) Turbó üzemmódban
(4) Keménypadlón turbó üzemmódban
(5) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmódban kizárólag kézi használat
(6) >0,5 μm részecskeméret
(7) Keménypadlón, száraz szívófejjel
(8) Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat