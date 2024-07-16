2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
PowerCyclone 8 techn.: nagy szívóerő
A keménypadlóhoz való LED-es szívófej segítségével egy porszem sem marad ki
Akár 60 perc Takarékos beállításban, akár 15 perc Turbó üzemmódban (2)
Aqua modult tartalmaz a felmosáshoz
2 beállítás, 2 tartozék és fali tartó
A PowerCyclone 8 és a PowerBlade digitális motor együttműködve erős légáramlási sebességet (akár 820 l/perc (3)) hoznak létre energiahatékony módon. Az eredmény pedig: a por és a szennyeződések alapos eltávolítása különösen a kemény padlókról, hosszabb működési idő mellett.
A LED-es szívófejjel minden mozdulat számít, a legmagasabb beállítás mellett a por és a szennyeződés akár 99%-át is képes felfogni (4). Pontosan a megfelelő szögben világítja meg az apró porszemcséket, így Ön pontosan tudni fogja, hol kell tisztítani. A szívófejet úgy tervezték, hogy rendkívül közel tudjon menni a falakhoz és a szegélyekhez, összegyűjtve a makacs szennyeződéseket. Egy porszem sem fog maradni.
Legyen szó a szekrények belsejéről, sarkokról vagy magasan elhelyezkedő felületekről, a Philips 3000 Series készülék mindennel megbirkózik. Átalakítható kézi porszívóvá a jobb hordozhatóságért. A hosszú réstisztító szívófej segítségével a szűk helyek is hozzáférhetők. A 2 az 1-ben kombinált eszköz pedig könnyen átalakítható a finom felületek leporolásához ideális puha keféből a szűk sarkok tisztítását lehetővé tevő réstisztító szívófejjé.
4.7
5-ből
15
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Tajna
16/07/2024
Česká republika
Skvělá výdrž baterie pro úklid všech místností
Vysavač vydrží vysávat až 60 minut, za tu dobu mám všechny podlahy vysáté. Hubice na vysávání svítí a jde vidět každý vlas - šokovalo mě, kolik prachu a chlupů se vždy nahromadí v rozích místnosti. Modul pro vytírání a vysávání se nacvakne, doplní vodou (dávám i čisticí prostředek) a nasadí se na něj hadřík na suchý zip. Pak už vysavač vysává a vytírá najednou. Na běžné znečištění podlahy včetně vylitých nápojů to bohatě stačí. Tyč vysavače se dá zkrátit na výkonný ruční vysavač a vysát, co je třeba.
Előnyök
Celý byt vysaje a vytře na jedno nabití
Hátrányok
Velmi dlouhé vlasy se občas zamotají do kartáče
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Barb1234!!
21/02/2024
Česká republika
Super!
Lehký a praktický vysavač. Hlavní výhodou je, že je bezdrátový, takže vám při práci nezavazí žádné kabely. Navíc jsou skvělým pomocníkem LED světla, díky kterým uvidíte při uklízení i na sebemenší prach. Akorát mu chybí menší nástavec na rohy. Jinak ale naprosto splnil má očekávání a skvěle se s ním vysává.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat
(2) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat
(3) Turbó üzemmódban
(4) Keménypadlón turbó üzemmódban
(5) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmódban kizárólag kézi használat
(6) >0,5 μm részecskeméret
(7) Keménypadlón, száraz szívófejjel
(8) Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat