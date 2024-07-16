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  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
  • Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén

3000 SeriesVezeték nélküli Aqua

XC3131/01

4.7
| (15) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén
A Philips 3000 Series készülékkel gyerekjáték a takarítás. A PowerCyclone technológiának köszönhetően erőteljes szívóerőt biztosít a keménypadlókon, a LED-es szívófejjel pedig megvilágítja a rejtett port. Így egyszerű és kényelmes a takarítás!
Összes előny megtekintése

Akár 60 perc takarítás egyetlen feltöltéssel (1)

Tapasztalja meg a tisztaság varázsát, könnyedén

  • PowerCyclone 8 techn.: nagy szívóerő

  • A keménypadlóhoz való LED-es szívófej segítségével egy porszem sem marad ki

  • Akár 60 perc Takarékos beállításban, akár 15 perc Turbó üzemmódban (2)

  • Aqua modult tartalmaz a felmosáshoz

  • 2 beállítás, 2 tartozék és fali tartó

PowerCyclone 8: erőteljes szívóerő minimális akkumulátorhasználat mellett (8)

PowerCyclone 8: erőteljes szívóerő minimális akkumulátorhasználat mellett (8)

A PowerCyclone 8 és a PowerBlade digitális motor együttműködve erős légáramlási sebességet (akár 820 l/perc (3)) hoznak létre energiahatékony módon. Az eredmény pedig: a por és a szennyeződések alapos eltávolítása különösen a kemény padlókról, hosszabb működési idő mellett.

A keménypadlóhoz való LED-es szívófej felfedi a port, irányítva a mozdulatokat

A keménypadlóhoz való LED-es szívófej felfedi a port, irányítva a mozdulatokat

A LED-es szívófejjel minden mozdulat számít, a legmagasabb beállítás mellett a por és a szennyeződés akár 99%-át is képes felfogni (4). Pontosan a megfelelő szögben világítja meg az apró porszemcséket, így Ön pontosan tudni fogja, hol kell tisztítani. A szívófejet úgy tervezték, hogy rendkívül közel tudjon menni a falakhoz és a szegélyekhez, összegyűjtve a makacs szennyeződéseket. Egy porszem sem fog maradni.

Egyszerű takarítás a kézi használatnak és a tartozékoknak köszönhetően

Egyszerű takarítás a kézi használatnak és a tartozékoknak köszönhetően

Legyen szó a szekrények belsejéről, sarkokról vagy magasan elhelyezkedő felületekről, a Philips 3000 Series készülék mindennel megbirkózik. Átalakítható kézi porszívóvá a jobb hordozhatóságért. A hosszú réstisztító szívófej segítségével a szűk helyek is hozzáférhetők. A 2 az 1-ben kombinált eszköz pedig könnyen átalakítható a finom felületek leporolásához ideális puha keféből a szűk sarkok tisztítását lehetővé tevő réstisztító szívófejjé.

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Értékelések

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4.7

5-ből

15

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

16/07/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělá výdrž baterie pro úklid všech místností

Vysavač vydrží vysávat až 60 minut, za tu dobu mám všechny podlahy vysáté. Hubice na vysávání svítí a jde vidět každý vlas - šokovalo mě, kolik prachu a chlupů se vždy nahromadí v rozích místnosti. Modul pro vytírání a vysávání se nacvakne, doplní vodou (dávám i čisticí prostředek) a nasadí se na něj hadřík na suchý zip. Pak už vysavač vysává a vytírá najednou. Na běžné znečištění podlahy včetně vylitých nápojů to bohatě stačí. Tyč vysavače se dá zkrátit na výkonný ruční vysavač a vysát, co je třeba.

Előnyök

Celý byt vysaje a vytře na jedno nabití

Hátrányok

Velmi dlouhé vlasy se občas zamotají do kartáče

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

21/02/2024

Česká republika

Česká republika

Super!

Lehký a praktický vysavač. Hlavní výhodou je, že je bezdrátový, takže vám při práci nezavazí žádné kabely. Navíc jsou skvělým pomocníkem LED světla, díky kterým uvidíte při uklízení i na sebemenší prach. Akorát mu chybí menší nástavec na rohy. Jinak ale naprosto splnil má očekávání a skvěle se s ním vysává.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

08/03/2024

Україна

Україна

Пилосос дуже сильний

Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat

  2. (2) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat

  3. (3) Turbó üzemmódban

  4. (4) Keménypadlón turbó üzemmódban

  5. (5) Normál üzemmód, kizárólag kézi használat/Turbó üzemmódban kizárólag kézi használat

  6. (6) >0,5 μm részecskeméret

  7. (7) Keménypadlón, száraz szívófejjel

  8. (8) Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat