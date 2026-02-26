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  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
  • A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)

7000 SeriesVezeték nélküli porszívó

XC7055/01

4.7
| (44) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket

1 díj

A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)
Tiszta padlót szeretne az egész házban, állatszőr nélkül? Ismerkedjen meg a Philips 7000 Pet vezeték nélküli porszívóval – a leghasznosabb vezeték nélküli eszközzel. Maximális tisztaság, minimális akkumulátorhasználat (2) a PowerCyclone 12 technológiának köszönhetően, egyetlen töltéssel elérhető tiszta otthonért (8).
Összes előny megtekintése

Akár 80 perc (1), maximális teljesítmény az egész otthonára

A legtöbb port, szennyeződést és foltot eltávolító vezeték nélküli porszívó(3)

  • PowerCyclone 12 techn.: kiváló szívóerő

  • TriActive Smart fej: padlótípushoz ig.

  • Leghossz. műk.idő:80perc,tak. beáll.(1)

  • Aqua modult tartalmaz a felmosáshoz

  • Sokold.: kézi k.,4 állatszőr-, LED esz.

PowerCyclone 12: maximális szívóerő a leghosszabb működési időnkkel (7)

PowerCyclone 12: maximális szívóerő a leghosszabb működési időnkkel (7)

A PowerCyclone 12 és a PowerBlade digitális motor együttműködve nagy légáramlási sebességet (akár 1080 l/perc (4)) hoznak létre energiahatékony módon. A PowerCyclone 12 technológiát a repülőtechnika inspirálta a por és szennyeződések kivételes eltávolítása érdekében. Ennek eredménye az erőteljes tisztítás minden padlón, az akkumulátor lemerülése nélkül.

A TriActive Smart LED szívófej felismeri a padlótípust és ahhoz igazodik

A TriActive Smart LED szívófej felismeri a padlótípust és ahhoz igazodik

A hármas hatású TriActive Smart LED szívófej a tervezésénél fogva egyetlen mozdulattal eltávolítja a por és a szennyeződések akár 99,9%-át (5) többféle padlótípusról. Az automatikus beállítás a padlótípus alapján beállítja a szívóerőt, Ön pedig személyre szabhatja a LED-lámpák fényerejét, hogy a legkisebb porszem is láthatóvá váljon. Ha szeretné, 3 különböző sebesség üzemmód közül is tud választani, amelyeket teljes körűen vezérelhet. A szívófej a sarkokat és szegleteket akár 0 mm-re megközelítve végzi a tisztítást.

Maximális sokoldalúság a kézi készüléknek, a LED tartozékoknak és az állatszőrhöz való tartozékoknak köszönhetően

Maximális sokoldalúság a kézi készüléknek, a LED tartozékoknak és az állatszőrhöz való tartozékoknak köszönhetően

Minden területhez könnyen hozzáférhet a porszívó egyedi igényekre való alakításával. Fordítsa el könnyedén a kézi porszívó nyelét, és pattintsa rá az egyik LEDGuide funkcióval ellátott tartozékot. Így minden porszemet láthat takarítás közben. Az állatszőrhöz való szívófej segítségével a hosszú és vékony szőrszálak könnyen eltávolíthatók a különféle felületekről, például a kanapéról vagy a kisállat fekhelyéről, így otthona állatszőrtől mentes marad. A hosszú réstisztító szívófej segítségével a szűk helyek is hozzáférhetők. A 2 az 1-ben kombinált eszköz pedig könnyen átalakítható a finom felületek leporolásához ideális puha keféből széles réstisztító szívófejjé.

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Értékelések

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4.7

5-ből

44

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

3

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Som veľmi spokojná.Má dobrý ťah ,veľa nástavcov.Aj vnučka častejšie vysáva.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet

22/01/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek splnil má očekávání

Vysavač mě nadchnul výdrží baterie, sacím výkonem (i v ECO režimu), příslušenstvím a vlastně i cenou oproti konkurenci. Je maličko těžší, ale to mně nevadí. S chlupy si poradí bez problému na ECO režim a to jsme s předchozím Dysonem V8 motorhead vysávali na turbo a nevysál tolik, a to nemluvím, že byl hned vybitý. Nástavec na sedačku taky super, sedačka je hezky vysátá a “učesaná”. Velmi oceňuji světýlko, vidíte výsledek. Vysypávání zásobníku není tak jednoduché, ale upřímně ani po 3 vysátích celého bytu to nebylo nutné. Další plus je jeho tichost, slyším hlasitěji vysavač od sousedů než ten náš. Vytírání je spíše setření a chce to přemýšlen, abyste vzali každý roh a nejprve jste vysáli, ale to jsem dle recenzí čekala a vytírání nebylo prioritou, spíše bonusem. Přece jen frekvence vytírání u nás vážně nejí na denním pořádku. Celkově jsem s vysavačem velmi spokojená, uvidíme jak s baterkou a sacím výkonem po pár letech.

Előnyök

Baterie, sací výkon, příslušenství, hlasitost

Hátrányok

Vytírání

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

27/02/2024

Česká republika

Česká republika

Super sací výkon, ohromující osvětlení!!

Vysavač je super, podlahy vysaje do posledního detailu, koberce taky, jedním tahem, možnost nastavení sacího výkonu. Koberce vysaje a načechrá. Osvětlení při vysávaní je super, neunikne vám jediné smítko, to je fakt pecka! Možnost mopování je fajn, ale určitě ne tak funkční, jako když to vymopujete manuálně. Ale na takové 1-2x týdně vytření to stačí, ale rohy to úplně nevezme a hlavně jdete za vysavačem a děláte za ním stopy :D..ale jak říkám, lepší než nic. Zbylá výbava je taky super, vše se dá nacvaknout přímo pod nádržku na nečistoty, nebo na prodlužovací tyč. Chválím kartáč na pohovku a matrace, rychlé řešení drobků a chlupů, když máte děti nebo domácího mazlíčka. Dále je super úzká tyč, která skvěle vysaje všechny škvírky, např. mezi topením, lišty, za lednicí atd. Mínusy jsou, že vysavač je celkem těžký a hlavně, že nestojí, to mi vadilo, když jsem uprostřed vysávání musela vysavač vypnout a udělat něco jiného, musela jsem ho položit na zem. Dá se pouze nacvaknout do stojánku, který si namontujete na zeď, takže jste limitováni místem. Jinak nabíjení je rychlejší, cca 4-5h. Vysát zvládne s přehlem byt o vel. 100m2, ale s vysáváním a mopováním dohromady zvládne max polovinu. Další fajn věc je displej, který vám ukazuje množství baterie, je přehledný a lehce ovladatelný. ZA MĚ SUPER, URČITĚ DOPORUČUJI!

Előnyök

sací výkon, osvětlení, posbírá veškeré smítka na jeden tah!

Hátrányok

S mopováním krátká výdrž baterie, nestojí sám, je poměrně těžký

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) Takarékos üzemmód, kizárólag kézi használat.

  2. (2) Keménypadlón, turbó fokozaton.

  3. (3) Keménypadlón, száraz szívófejjel.

  4. (4) Turbó üzemmódban.

  5. (5) Keménypadlón, turbó fokozaton, egy tisztítómozdulat egy előre- és hátrafelé történő mozdulatból áll.

  6. (6) Csak kézi készülék esetén.

  7. (7) Turbó üzemmód, kizárólag kézi használat.

  8. (8) 360 m2-es keménypadlós ház alapján, takarékos üzemmódban.

  9. (9) >0,5 μm részecskeméret.