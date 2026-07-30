Porszívózás és felmosás egyszerre, a por és szennyeződés könnyű eltávolítása

A robot egyszerre porszívózza és mossa fel a keménypadlót, megbirkózva a padlón naponta felgyülemlő finom porréteggel. Ezáltal több finom port képes eltávolítani, mintha csak porszívózna, így akkor is tiszta marad a talpa, ha mezítláb jár a lakásban.