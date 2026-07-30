2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
XU2000/15
Porszívózás és felmosás egyszerre
Duplázza meg a szívóteljesítményt¹
LDS radaros navigáció
Testreszabás a HomeRun alkalmazással
A robot egyszerre porszívózza és mossa fel a keménypadlót, megbirkózva a padlón naponta felgyülemlő finom porréteggel. Ezáltal több finom port képes eltávolítani, mintha csak porszívózna, így akkor is tiszta marad a talpa, ha mezítláb jár a lakásban.
A robot az akár kétszeres szívóteljesítményének¹ köszönhetően a nagyobb szennyeződéseket, például a morzsákat és az állatszőrt is képes felszívni. Gondoskodik a padlón összegyűlő mindennapos szennyeződésekről, emellett a szőnyegekben megbúvó finom port is eltávolítja².
Ha szőnyeghez ér, a robot a szövetben mélyen megbúvó finom por eltávolítása érdekében automatikusan növeli a szívóteljesítményét².
Értékelések
1 – Az XU2000/10 és XU2000/20 típusokkal összehasonlítva.
2 – A legmagasabb szívóteljesítményre állított csak porszívózás móddal tesztelve.
3 – A legalacsonyabb szívóteljesítményre állított csak porszívózás móddal tesztelve.