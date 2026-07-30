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  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
  • Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.

2000 seriesRobotporszívó

XU2000/15

Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.
Alakítsa át takarítási rutinját az egyidejű porszívózás és felmosás segítségével. A robot akár kétszeres szívóteljesítménnyel porszívózik¹. Ez alapos takarítást biztosít, megnövelve a teljesítményt a szőnyegeken, és makulátlanul megtisztítva otthona padlóit. Mindezt könnyedén vezérelve a HomeRun alkalmazással.
Összes előny megtekintése

A napi nedves és száraz takarítás könnyed elvégzése.

Tapasztalja meg a hazaérkezés örömét egy igazán tiszta otthonba.

  • Porszívózás és felmosás egyszerre

  • Duplázza meg a szívóteljesítményt¹

  • LDS radaros navigáció

  • Testreszabás a HomeRun alkalmazással

Porszívózás és felmosás egyszerre, a por és szennyeződés könnyű eltávolítása

Porszívózás és felmosás egyszerre, a por és szennyeződés könnyű eltávolítása

A robot egyszerre porszívózza és mossa fel a keménypadlót, megbirkózva a padlón naponta felgyülemlő finom porréteggel. Ezáltal több finom port képes eltávolítani, mintha csak porszívózna, így akkor is tiszta marad a talpa, ha mezítláb jár a lakásban.

Extra nagy szívóteljesítmény a por és szennyeződések eltávolításáért

Extra nagy szívóteljesítmény a por és szennyeződések eltávolításáért

A robot az akár kétszeres szívóteljesítményének¹ köszönhetően a nagyobb szennyeződéseket, például a morzsákat és az állatszőrt is képes felszívni. Gondoskodik a padlón összegyűlő mindennapos szennyeződésekről, emellett a szőnyegekben megbúvó finom port is eltávolítja².

Automatikusan megnöveli szívóteljesítményét a szőnyegeken

Automatikusan megnöveli szívóteljesítményét a szőnyegeken

Ha szőnyeghez ér, a robot a szövetben mélyen megbúvó finom por eltávolítása érdekében automatikusan növeli a szívóteljesítményét².

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 1 – Az XU2000/10 és XU2000/20 típusokkal összehasonlítva.

  2. 2 – A legmagasabb szívóteljesítményre állított csak porszívózás móddal tesztelve.

  3. 3 – A legalacsonyabb szívóteljesítményre állított csak porszívózás móddal tesztelve.