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A Sonicare fogkefe rezgése kevésbé erőteljes.

Ha az alábbi utasítások nem segítenek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk a cserekészülék beszerzését. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik. 

Ha a fogkefe rezgése a korábbihoz képest kevésbé erőteljes, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.

Javasoljuk, hogy az alábbi sorrendben hajtsa végre a lépéseket. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre. 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01 , HX3792/11 , HX3792/12 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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