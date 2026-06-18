Philips támogatás A fogkefefej leesik a Sonicare fogkefémről

Ha a fogkefefej leesik a fogkeféről, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.



Javasoljuk, hogy az alábbi lépéseket az alábbi sorrendben kövesse. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre.

1. Rögzítse megfelelően a fogkefefejet. Ha a fogkefefej leesik a fogkefe markolatáról, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rárögzítve. Tartsa a fogkefefejet úgy, hogy a sörték ugyanabba az irányba nézzenek, mint a fogkefén lévő gombok. Nyomja erősen a fogkefefejet a fogkefére, amíg egy kis kattanást nem érez. A fogkefefej és a fogkefemarkolat közötti kis rés normális és szükségszerű. A fogkefefejnek kell tudnia mozogni, hogy megfelelő mennyiségű rezgést hozzon létre. 2. Tisztítsa meg a fogkefefejet vagy a markolatot. Győződjön meg arról, hogy a fogkefefej alja és a fémtengely körüli terület szennyeződésmentes. Langyos vízzel vagy puha ruhával tisztíthatja. 3. Eredeti fogkefefejet használjon. Javasoljuk, hogy eredeti Philips fogkefefejeket használjon. Előfordulhat, hogy a hamisított fogkefefejek nem illeszkednek és leesnek. Még mindig problémája van a fogkefével? Ha ezen tippek közül egyik sem segít, elképzelhető, hogy a belsőleg hibásodott meg a fogkefe. Javasoljuk, hogy kérje a fogkeféje javítását vagy cseréjét.