A Sonicare fogkefém nem rezeg

A nem teljesen feltöltött fogkefe-akkumulátornak több energiára lehet szüksége ahhoz, hogy a fogkefe rezgését előidézze. Javasoljuk, hogy legalább 24 órán keresztül töltse. A fogkefét mindig a töltőn hagyhatja, hogy ne forduljon elő újra hasonló eset.



Ha legalább egy hónapja nem használta a fogkefét, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült. Helyezze a markolatot a töltőegységre. Az akkumulátor töltődik, de eltarthat néhány percig, amíg az akkumulátor jelzőfénye világítani kezd. Javasoljuk, hogy legalább 24 órán keresztül töltse a fogkefét.

