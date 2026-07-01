A Sonicare fogkefém nem rezeg

Ha a fogkefe nem rezeg vagy nem kapcsol be, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.
Javasoljuk, hogy az alábbi lépéseket az alábbi sorrendben kövesse. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre.
A bekapcsológomb körül fogkrémmaradványok gyűlhetnek fel. A maradványok miatt a bekapcsológomb beragad, és nem kapcsol be. Javasoljuk, hogy nedves ruhával tisztítsa meg a bekapcsológombot és a környező területet.
A nem teljesen feltöltött fogkefe-akkumulátornak több energiára lehet szüksége ahhoz, hogy a fogkefe rezgését előidézze. Javasoljuk, hogy legalább 24 órán keresztül töltse. A fogkefét mindig a töltőn hagyhatja, hogy ne forduljon elő újra hasonló eset.
Ha legalább egy hónapja nem használta a fogkefét, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült. Helyezze a markolatot a töltőegységre. Az akkumulátor töltődik, de eltarthat néhány percig, amíg az akkumulátor jelzőfénye világítani kezd. Javasoljuk, hogy legalább 24 órán keresztül töltse a fogkefét.
Próbáljon másik fali aljzatot használni a fogkefe teljes feltöltéséhez. Ha hibás áramforrás van csatlakoztatva a töltőhöz, előfordulhat, hogy a fogkefe nem töltődik. Egyes országokban a fürdőszobai hálózati aljzatok biztonsági funkcióval rendelkeznek, amely kikapcsolja az áramforrást. A fogkefe töltése előtt győződjön meg arról, hogy az aljzatban van áram.
Ha a fogkefe bekapcsol, és az akkumulátor jelzőfényei világítanak, de nincs rezgés, akkor belső károsodás történt a fogkefében. Javasoljuk, hogy igényeljen online javítást vagy cserét.