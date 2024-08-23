Hogyan csatlakoztathatom újra Philips Sonicare fogkefém a Sonicare alkalmazáshoz (csak Android készülék esetében)?
Firmware-frissítés elérhető egyes Android telefonok operációs rendszerére jellemző, a kapcsolódást akadályozó probléma feloldásához.
Kövesse az alábbi lépéseket a firmware frissítéséhez és Philips Sonicare fogkeféje Sonicare alkalmazáshoz való újracsatlakoztatásához.
Nyissa meg a Sonicare alkalmazást, és csatlakoztassa a fogkeféjét. Az alábbi képernyőnek kell megjelennie:
Megjelenik a Connection help (Csatlakozási súgó) képernyő. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (lásd alább).
Kövesse az alábbi lépéseket mobileszköze Settings (Beállítások) menüjében vagy állapotsorán:
1. Kapcsolja ki a Wi-Fi-funkciót.
2. Kapcsolja be, majd ki a Repülőgép üzemmódot.
3. Hagyja kikapcsolva a Wi-Fi-funkciót és a Repülőgép üzemmódot, a Bluetooth-funkciót pedig bekapcsolva.
Térjen vissza az alkalmazáshoz, nyomja meg fogkeféje Üzemmód gombját, majd kattintson az alábbi „Update” (Frissítés) gombra a csatlakozáshoz és a firmware-frissítés megkezdéséhez.
Megjelenik egy, az alábbihoz hasonló képernyő (a fogkefenyél típusától függően).
Kattintson az Update (Frissítés) gombra.
Ekkor megjelenik a My Handle update (Fogkefenyelem frissítése) képernyő, amely jelzi, hogy a firmware frissítése folyamatban van.
Megjegyzés: Tartsa távol a fogkefenyelet a töltőtől, és a frissítés közben maradjon a közelében.
Ezt követően megjelenik egy „Update complete” (Frissítés kész) üzenet. Megnyomhatja a „Continue” (Folytatás) gombot, és használhatja az alkalmazást.
Ha továbbra is problémákat tapasztal Philips Sonicare fogkeféje és az Android készülékén lévő Sonicare alkalmazás ismételt csatlakoztatásával kapcsolatban, látogasson el a Javítás vagy csere oldalunkra vagy a Philips weboldalára.
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