Hogyan csatlakoztathatom újra Philips Sonicare fogkefém a Sonicare alkalmazáshoz (csak Android készülék esetében)?

Megjelenik a Connection help (Csatlakozási súgó) képernyő. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (lásd alább).



Kövesse az alábbi lépéseket mobileszköze Settings (Beállítások) menüjében vagy állapotsorán:



1. Kapcsolja ki a Wi-Fi-funkciót.



2. Kapcsolja be, majd ki a Repülőgép üzemmódot.



3. Hagyja kikapcsolva a Wi-Fi-funkciót és a Repülőgép üzemmódot, a Bluetooth-funkciót pedig bekapcsolva.



Térjen vissza az alkalmazáshoz, nyomja meg fogkeféje Üzemmód gombját, majd kattintson az alábbi „Update” (Frissítés) gombra a csatlakozáshoz és a firmware-frissítés megkezdéséhez.