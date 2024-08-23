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Hogyan csatlakoztathatom újra Philips Sonicare fogkefém a Sonicare alkalmazáshoz (csak Android készülék esetében)?

Firmware-frissítés elérhető egyes Android telefonok operációs rendszerére jellemző, a kapcsolódást akadályozó probléma feloldásához.

Kövesse az alábbi lépéseket a firmware frissítéséhez és Philips Sonicare fogkeféje Sonicare alkalmazáshoz való újracsatlakoztatásához. 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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