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LongLife EcoVisionHosszabb élettartam

12336LLECOC1

4.3

| (47) Értékelések

Vezessen óvatosan

Elege van a folytonos izzócserékből? A hosszabb élettartammal rendelkező Philips LongLife EcoVision autóizzó tökéletes megoldás azon autóvezetők számára, akik a lehető legkevesebb karbantartást szeretnék elvégezni járművükön.

Összes előny megtekintése

Hosszabb élettartam, kevesebb csere

Vezessen óvatosan

  • Lámpa típusa: H3

  • 12 V, 55 W

  • Tartósság, kevesebb csere

  • Rendkívül ellenálló izzó

  • Izzók száma: 1

A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki

A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki

A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat

12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez

12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez

Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható? A Philips Automotive termékkínálatában az összes autóspecifikus igényre megoldást találhat: távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.

Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása

A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredeti gyártók, mind az utólagos felszerelések piacán. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékválasztékunk a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

47

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Használat dátuma 2025-11-04

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Használat dátuma 2025-11-04

11/02/2015

România

România

De incredere

Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Használat dátuma 2022-08-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Használat dátuma 2022-08-04

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.