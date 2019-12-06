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Összes sorozat

  • Energy Label Europe A
    Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Energy Label Europe A
    Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Gyártás megszűnt

LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

246V5LSB/00

4.2
| (13) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk LED-es képeit! A készülék SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
Összes előny megtekintése

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 24"-es (61 cm-es)

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

13

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

3

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

08/05/2019

România

România

Acest produs are caracteristici extraordinare.

Funcționează fără reproș, calitate și fiabilitate marca PHILIPS.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

14/08/2018

România

România

excelent

un produs excelent ..pentru un pret destul de mic ... culorii vii ..luminozitatea este ok ...plasticul din care este facuta carcasa ..slabut din punct de vedere calitativ ..in rest este ok ..recomand ...calitate / pret ok

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.