2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
V sorozat
24"-es (61 cm-es)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
4.2
5-ből
13
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
DXN24
08/05/2019
România
Acest produs are caracteristici extraordinare.
Funcționează fără reproș, calitate și fiabilitate marca PHILIPS.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
seby
14/08/2018
România
excelent
un produs excelent ..pentru un pret destul de mic ... culorii vii ..luminozitatea este ok ...plasticul din care este facuta carcasa ..slabut din punct de vedere calitativ ..in rest este ok ..recomand ...calitate / pret ok
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite