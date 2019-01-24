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Összes sorozat

  • Energy Label Europe A
    Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
  • Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
  • Energy Label Europe A
    Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
  • Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

Gyártás megszűnt

LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze ennek a nagy Philips képernyőnek az élénk LED-es képeit! A készülék HDMI aljzattal és sztereó hangsugárzókkal rendelkezik. Nagyszerű választás!
Összes előny megtekintése

sztereó hangszórókkal

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

  • V sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

7

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

21/02/2018

România

România

Un produs excelent

Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

28/02/2016

Česká republika

Česká republika

Dobrá volba za danou cenu

Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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