2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
V sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
4.3
5-ből
7
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Adi68
21/02/2018
România
Un produs excelent
Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Radamec
28/02/2016
Česká republika
Dobrá volba za danou cenu
Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
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