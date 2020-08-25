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Gyártás megszűnt
AZ215N/12
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.
Kék
3 W
Digitális hangolás
A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW lemezekről hallgasson zenét. A CD-RW (újraírható CD) kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak kompatibilis audió CD lejátszókon játszható le.
2.3
5-ből
3
Értékelések
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Előnyök
vše ok
Hátrányok
nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S CD Soundmachine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S CD Soundmachine
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Előnyök
Žiadne
Hátrányok
Nefunkčný prehrávač CD
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S CD Soundmachine
Használat dátuma 2021-12-11
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S CD Soundmachine
Használat dátuma 2021-12-11
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Előnyök
mały, lekki
Hátrányok
Wymienione w recenzji
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S Bumbox CD
Használat dátuma 2024-05-04
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S Bumbox CD
Használat dátuma 2024-05-04