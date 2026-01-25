2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
1 rápattintható fésű, 3mm-es
Kontúrkövető 2D borotva
50 perc vezeték nélküli használat
A borotvafej szabadalmaztatott, lekerekített végei és hipoallergén szitája megvédi a bőrét a vágásoktól és a sérülésektől borotválkozás közben.
A kétirányú vágókészülék és a 3 mm-es fésű segítségével bármilyen irányba növekedő szőrszálakat nyírhat. A vastagabb szőrszálak esetén ajánlott az előformázás.
A nedves és száraz testszőrtelenítő teljesen vízálló, így akár a zuhany alatt is egyszerűen használhatja és tisztíthatja. A legjobb eredmény érdekében száraz szőrzeten használja zuhanyozás előtt.
4.4
5-ből
336
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
Kori74
25/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A tökéletes választás!
Ár-érték arányban tökéletes! Jó választás volt! Ajánlom mindenkinek, aki egy jó készüléket szeretne!
Előnyök
Ár-érték arányban tökéletes választás!
Hátrányok
Nincs ilyen!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Triple Protect borotválórendszerrel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Triple Protect borotválórendszerrel
Zebra272222
14/03/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Célnak megfelelő, semmi extra.
Elég ad hic vásárlás volt, bementem a boltba, láttam az árat, és úgy voltam vele, hogy rossz biztos nem lesz. Nem is csalódtam, tökééletesen használható, semmilyen fölösleges extra nincs benne. "Jön megy, teszi a dolgát"
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Laci81
12/01/2024
Magyarország
5*
Egyszerű és biztonságos a használata.Tényleg nem sérti fel a bőrt, nem karcol , hála a borotvafej lekerekített pengéinek. Szuper találmány! Nem csalódtam a márkában.
Előnyök
Lekerekített pengéjű borotvafej nem karcol, biztonságos.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
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