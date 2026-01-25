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Összes sorozat

  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
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  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
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  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos

Gyártás megszűnt

Bodygroom series 3000Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

BG3010/15

4.4
| (336) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket
Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

2D kontúrkövetés bőrvédő technológiával

Sima testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos

  • 1 rápattintható fésű, 3mm-es

  • Kontúrkövető 2D borotva

  • 50 perc vezeték nélküli használat

Biztonságos és kényelmes borotválkozás érzékeny bőrön is

Biztonságos és kényelmes borotválkozás érzékeny bőrön is

A borotvafej szabadalmaztatott, lekerekített végei és hipoallergén szitája megvédi a bőrét a vágásoktól és a sérülésektől borotválkozás közben.

A kétirányú vágókészülékkel és fésűvel minden irányban vághatja a szőrzetet

A kétirányú vágókészülékkel és fésűvel minden irányban vághatja a szőrzetet

A kétirányú vágókészülék és a 3 mm-es fésű segítségével bármilyen irányba növekedő szőrszálakat nyírhat. A vastagabb szőrszálak esetén ajánlott az előformázás.

100%-ban zuhanyzásbiztos testszőrtelenítő

100%-ban zuhanyzásbiztos testszőrtelenítő

A nedves és száraz testszőrtelenítő teljesen vízálló, így akár a zuhany alatt is egyszerűen használhatja és tisztíthatja. A legjobb eredmény érdekében száraz szőrzeten használja zuhanyozás előtt.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

336

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

25/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A tökéletes választás!

Ár-érték arányban tökéletes! Jó választás volt! Ajánlom mindenkinek, aki egy jó készüléket szeretne!

Előnyök

Ár-érték arányban tökéletes választás!

Hátrányok

Nincs ilyen!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Triple Protect borotválórendszerrel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Triple Protect borotválórendszerrel

14/03/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Célnak megfelelő, semmi extra.

Elég ad hic vásárlás volt, bementem a boltba, láttam az árat, és úgy voltam vele, hogy rossz biztos nem lesz. Nem is csalódtam, tökééletesen használható, semmilyen fölösleges extra nincs benne. "Jön megy, teszi a dolgát"

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

12/01/2024

Magyarország

Magyarország

5*

Egyszerű és biztonságos a használata.Tényleg nem sérti fel a bőrt, nem karcol , hála a borotvafej lekerekített pengéinek. Szuper találmány! Nem csalódtam a márkában.

Előnyök

Lekerekített pengéjű borotvafej nem karcol, biztonságos.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés. 