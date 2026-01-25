2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Kiterjesztett garancia
Triple Protect borotválórendszer
Alapos eredmény a bőrön
Kétirányú fésűtartozékok
100%-ban zuhanyzásbiztos
A Triple Protect borotválórendszer gyöngyház vágóélei nagyobb kényelmet nyújtanak a bőr számára, gyémántalakú nyílásai könnyedén megemelik a bőrt, a védőelem pedig jelentősen csökkenti a bőrirritációt.
Vágási technológiánk az akár 0,2 mm hosszúságú szőrszálakat sem kíméli, így alapos és pontos szőrtelenítést biztosít. A gyémántalakú borotvaszita selymes és egyenletes eredményt hagy maga után, ezzel gondoskodva a puha és üde érzetű bőrről.
A 2 vagy 3 mm-es hosszúságban állítható kétirányú fésűk bármilyen irányban használhatók, így tetőtől talpig problémamentes és hatékony szőrtelenítést garantálnak – még az intim területeken is.
4.4
5-ből
336
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
Kori74
25/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A tökéletes választás!
Ár-érték arányban tökéletes! Jó választás volt! Ajánlom mindenkinek, aki egy jó készüléket szeretne!
Előnyök
Ár-érték arányban tökéletes választás!
Hátrányok
Nincs ilyen!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Triple Protect borotválórendszerrel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Triple Protect borotválórendszerrel
Zebra272222
14/03/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Célnak megfelelő, semmi extra.
Elég ad hic vásárlás volt, bementem a boltba, láttam az árat, és úgy voltam vele, hogy rossz biztos nem lesz. Nem is csalódtam, tökééletesen használható, semmilyen fölösleges extra nincs benne. "Jön megy, teszi a dolgát"
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Laci81
12/01/2024
Magyarország
5*
Egyszerű és biztonságos a használata.Tényleg nem sérti fel a bőrt, nem karcol , hála a borotvafej lekerekített pengéinek. Szuper találmány! Nem csalódtam a márkában.
Előnyök
Lekerekített pengéjű borotvafej nem karcol, biztonságos.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés.
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