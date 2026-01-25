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Összes sorozat

  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés
  • Könnyed és sima testszőrtelenítés

regular

Body Groomer 3000 SeriesTriple Protect borotválórendszerrel

BG3480/15

4.4
| (336) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket
Könnyed és sima testszőrtelenítés
Tapasztalja meg a könnyed testszőrtelenítést és a bőr fokozott kényelmét. A Triple Protect borotválórendszer még az érzékeny területeken is alapos, sima borotválást nyújt, míg a 2 vagy 3 mm-es fésűtartozék határozott, pontos körvonalakat biztosít.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Az alapos, mégis kényelmes eredményért

Könnyed és sima testszőrtelenítés

  • Triple Protect borotválórendszer

  • Alapos eredmény a bőrön

  • Kétirányú fésűtartozékok

  • 100%-ban zuhanyzásbiztos

Szabadalmaztatott vágási technológia, amely gyengéd a bőrhöz

Szabadalmaztatott vágási technológia, amely gyengéd a bőrhöz

A Triple Protect borotválórendszer gyöngyház vágóélei nagyobb kényelmet nyújtanak a bőr számára, gyémántalakú nyílásai könnyedén megemelik a bőrt, a védőelem pedig jelentősen csökkenti a bőrirritációt.

Gyengéd és alapos borotválás akár 0,2 mm-es hosszig

Gyengéd és alapos borotválás akár 0,2 mm-es hosszig

Vágási technológiánk az akár 0,2 mm hosszúságú szőrszálakat sem kíméli, így alapos és pontos szőrtelenítést biztosít. A gyémántalakú borotvaszita selymes és egyenletes eredményt hagy maga után, ezzel gondoskodva a puha és üde érzetű bőrről.

Rápattintható fésűk a tetszőleges irányú szőrvágás érdekében

Rápattintható fésűk a tetszőleges irányú szőrvágás érdekében

A 2 vagy 3 mm-es hosszúságban állítható kétirányú fésűk bármilyen irányban használhatók, így tetőtől talpig problémamentes és hatékony szőrtelenítést garantálnak – még az intim területeken is.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

336

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

25/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A tökéletes választás!

Ár-érték arányban tökéletes! Jó választás volt! Ajánlom mindenkinek, aki egy jó készüléket szeretne!

Előnyök

Ár-érték arányban tökéletes választás!

Hátrányok

Nincs ilyen!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Triple Protect borotválórendszerrel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Triple Protect borotválórendszerrel

14/03/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Célnak megfelelő, semmi extra.

Elég ad hic vásárlás volt, bementem a boltba, láttam az árat, és úgy voltam vele, hogy rossz biztos nem lesz. Nem is csalódtam, tökééletesen használható, semmilyen fölösleges extra nincs benne. "Jön megy, teszi a dolgát"

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

12/01/2024

Magyarország

Magyarország

5*

Egyszerű és biztonságos a használata.Tényleg nem sérti fel a bőrt, nem karcol , hála a borotvafej lekerekített pengéinek. Szuper találmány! Nem csalódtam a márkában.

Előnyök

Lekerekített pengéjű borotvafej nem karcol, biztonságos.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés. 

  1. A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén