2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
3 rápattintható fésű; 3, 5, 7 mm-es
Kontúrkövető 2D borotva
60 perc vezeték nélküli használat, 1 óra töltés
Tartozék a hát eléréséhez
Egyetlen eszközzel magabiztosan szőrteleníthet a test bármely pontján. Ez a férfiaknak tervezett Philips teljes testszőrtelenítő 3 különböző hosszúságúra vágja a szőrt, hogy tiszta, egyenletes eredményt érjen el a háton, vállon, mellkason, hason, hónaljrészen, karokon, ágyékon és lábakon.
Kényelmesen eltávolíthatja a hát szőrzetét. A kiegészítő kifejezetten a hát kényelmes borotválásához lett kialakítva.
A borotvafej szabadalmaztatott, lekerekített végei és hipoallergén szitája megvédi a bőrét a vágásoktól és a sérülésektől borotválkozás közben.
4.5
5-ből
224
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
Mahteus6479
13/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Elégedett vagyok
Tökéletesen működik. Jó minőségű. Csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Triple Protect borotválórendszerrel
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Triple Protect borotválórendszerrel
Király Tamás
22/01/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék az elvárt minőséget hozza
Rövid töltési idő, és hosszú használhatóság egy töltéssel
Előnyök
Jól kézre áll, és remekül fonkcionál
Hátrányok
nem találtam ilyet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
MauzerR
30/12/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Praktikus, jó design, könnyen használható
Praktikus, jó design, könnyen használható eszköz, elégedett vagyok vele.
Előnyök
Praktikus, jó design, könnyen használható
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés.