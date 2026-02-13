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  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
  • Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon

Body Groomer 5000 SeriesTriple Protect borotválórendszerrel

BG5480/15

4.5
| (224) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon
Tapasztalja meg az alapos, sima borotválást az egész testén – beleértve az intim területeket is – anélkül, hogy a bőr kényelméről le kellene mondania. A többféle trimmeléshez 3 hosszbeállítás áll rendelkezésre. A lehajtható, háthoz való tartozék pedig a nehezen elérhető területeknél is segítséget nyújt.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

A tiszta és bőrbarát eredményekért az egész testen

Az egész test szőrtelenítése, bőrkímélő módon

  • Triple Protect borotválórendszer

  • Alapos eredmény a bőrön

  • Lehajtható, háthoz való tartozék

  • Kétirányú fésűtartozékok

  • 100%-ban zuhanyzásbiztos

Szabadalmaztatott vágási technológia, amely gyengéd a bőrhöz

Szabadalmaztatott vágási technológia, amely gyengéd a bőrhöz

A Triple Protect borotválórendszer gyöngyház vágóélei nagyobb kényelmet nyújtanak a bőr számára, gyémántalakú nyílásai könnyedén megemelik a bőrt, a védőelem pedig jelentősen csökkenti a bőrirritációt.

Gyengéd és alapos borotválás akár 0,2 mm-es hosszig

Gyengéd és alapos borotválás akár 0,2 mm-es hosszig

Vágási technológiánk az akár 0,2 mm hosszúságú szőrszálakat sem kíméli, így alapos és pontos szőrtelenítést biztosít. A gyémántalakú borotvaszita selymes és egyenletes eredményt hagy maga után, ezzel gondoskodva a puha és üde érzetű bőrről.

Az extra elérésért a nehezen elérhető területeken

Az extra elérésért a nehezen elérhető területeken

Az újonnan kifejlesztett lehajtható, háthoz való tartozék magasabb szintű ergonómiai élményt biztosít, és jelentősen javítja az elérést a test teljes felületén. A fogantyú különböző beállításokkal rendelkezik, így minden irányból kényelmes borotválást tesz lehetővé.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.5

5-ből

224

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

13/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Elégedett vagyok

Tökéletesen működik. Jó minőségű. Csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Triple Protect borotválórendszerrel

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Triple Protect borotválórendszerrel

22/01/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék az elvárt minőséget hozza

Rövid töltési idő, és hosszú használhatóság egy töltéssel

Előnyök

Jól kézre áll, és remekül fonkcionál

Hátrányok

nem találtam ilyet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

30/12/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Praktikus, jó design, könnyen használható

Praktikus, jó design, könnyen használható eszköz, elégedett vagyok vele.

Előnyök

Praktikus, jó design, könnyen használható

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés. 

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