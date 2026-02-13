2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Triple Protect borotválórendszer
Alapos eredmény a bőrön
Lehajtható, háthoz való tartozék
Kétirányú fésűtartozékok
100%-ban zuhanyzásbiztos
A Triple Protect borotválórendszer gyöngyház vágóélei nagyobb kényelmet nyújtanak a bőr számára, gyémántalakú nyílásai könnyedén megemelik a bőrt, a védőelem pedig jelentősen csökkenti a bőrirritációt.
Vágási technológiánk az akár 0,2 mm hosszúságú szőrszálakat sem kíméli, így alapos és pontos szőrtelenítést biztosít. A gyémántalakú borotvaszita selymes és egyenletes eredményt hagy maga után, ezzel gondoskodva a puha és üde érzetű bőrről.
Az újonnan kifejlesztett lehajtható, háthoz való tartozék magasabb szintű ergonómiai élményt biztosít, és jelentősen javítja az elérést a test teljes felületén. A fogantyú különböző beállításokkal rendelkezik, így minden irányból kényelmes borotválást tesz lehetővé.
4.5
5-ből
224
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
Mahteus6479
13/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Elégedett vagyok
Tökéletesen működik. Jó minőségű. Csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Triple Protect borotválórendszerrel
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Triple Protect borotválórendszerrel
Király Tamás
22/01/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék az elvárt minőséget hozza
Rövid töltési idő, és hosszú használhatóság egy töltéssel
Előnyök
Jól kézre áll, és remekül fonkcionál
Hátrányok
nem találtam ilyet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
MauzerR
30/12/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Praktikus, jó design, könnyen használható
Praktikus, jó design, könnyen használható eszköz, elégedett vagyok vele.
Előnyök
Praktikus, jó design, könnyen használható
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó
Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés.
A gyorstöltés opció egy vágásra elegendő töltöttséget biztosít
A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén