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Összes sorozat

  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
  • Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés

Body Groomer 7000 Series2D rugalmas fej és kettős trimmelő-borotváló rendsz.

BG7470/15

4.9
| (39) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés
Az egyedülálló kétfejes rendszernek köszönhetően könnyedén válthat a borotválás és a trimmelés között, anélkül, hogy a bőr kényelméről le kellene mondania. A 2D rugalmas borotvafej technológiának köszönhetően a borotva alkalmazkodik a test vonalaihoz, és még a makacs szőrszálakat is megragadja.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

A pontos és a bőr számára biztonságos trimmelésért az egész testen

Teljes körű, sokoldalú test- és intimterület-szőrtelenítés

  • Triple Protect borotválórendszer

  • 2D rugalmas fej

  • Bőrbarát vágópengék

  • Alapos eredmény a bőrön

  • 100%-ban zuhanyzásbiztos

Kétfejes rendszer az alapos borotválás vagy stílusos vágás érdekében

Kétfejes rendszer az alapos borotválás vagy stílusos vágás érdekében

Az innovatív kétfejes rendszer puha és üde bőrt eredményező, sima és alapos borotválást, illetve pontos vágást garantál, amely tökéletesen illik az Ön egyedi stílusához. Ez a szőrtelenítő biztosítja azt a sokoldalúságot, amelyre szüksége van.

Szabadalmaztatott vágási technológia, amely gyengéd a bőrhöz

Szabadalmaztatott vágási technológia, amely gyengéd a bőrhöz

A Triple Protect borotválórendszer gyöngyház vágóélei nagyobb kényelmet nyújtanak a bőr számára, gyémántalakú nyílásai könnyedén megemelik a bőrt, a védőelem pedig jelentősen csökkenti a bőrirritációt.

A test körvonalaihoz igazítja a borotvafejet

A test körvonalaihoz igazítja a borotvafejet

A kontúrkövető technológiával rendelkező 2D rugalmas fej úgy állítja be a borotvafejet, hogy kövesse az egyes testtájak körvonalait. Még a makacs szőrszálakat is megfogja.

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Értékelések

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4.9

5-ből

39

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

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26/05/2026

Slovensko

Slovensko

Výborný strojček, ktorý splnil očakávania

+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.

Előnyök

Uviedol som

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

11/07/2026

România

România

Produs calitate pret ok

Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat

Előnyök

Pret decent garantie extinsa

Hátrányok

Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

04/03/2026

România

România

Ellenőrzött vevő

Foarte bun.

Sunt foarte mulțumit de acest produs.Tunde și rade eficient, fără să tragă părul sau să irite pielea. Este rezistent la apă, ușor de curățat și bateria ține destul de mult și se încarcă rapid.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés. 

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