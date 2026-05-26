2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Triple Protect borotválórendszer
2D rugalmas fej
Bőrbarát vágópengék
Alapos eredmény a bőrön
100%-ban zuhanyzásbiztos
Az innovatív kétfejes rendszer puha és üde bőrt eredményező, sima és alapos borotválást, illetve pontos vágást garantál, amely tökéletesen illik az Ön egyedi stílusához. Ez a szőrtelenítő biztosítja azt a sokoldalúságot, amelyre szüksége van.
A Triple Protect borotválórendszer gyöngyház vágóélei nagyobb kényelmet nyújtanak a bőr számára, gyémántalakú nyílásai könnyedén megemelik a bőrt, a védőelem pedig jelentősen csökkenti a bőrirritációt.
A kontúrkövető technológiával rendelkező 2D rugalmas fej úgy állítja be a borotvafejet, hogy kövesse az egyes testtájak körvonalait. Még a makacs szőrszálakat is megfogja.
4.9
5-ből
39
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
FilipX
26/05/2026
Slovensko
Výborný strojček, ktorý splnil očakávania
+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.
Előnyök
Uviedol som
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
CascaTM
11/07/2026
România
Produs calitate pret ok
Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat
Előnyök
Pret decent garantie extinsa
Hátrányok
Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Cmd977
04/03/2026
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Foarte bun.
Sunt foarte mulțumit de acest produs.Tunde și rade eficient, fără să tragă părul sau să irite pielea. Este rezistent la apă, ușor de curățat și bateria ține destul de mult și se încarcă rapid.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés.
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