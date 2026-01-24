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  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre
  • Álomszép loknik varázsütésre

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StyleCare PrestigeAutomatikus hajgöndörítő

BHB876/00

4.8
| (1023) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Álomszép loknik varázsütésre
A Philips StyleCare Prestige Auto Curler az innovatív intelligens göndörítő rendszerrel automatikusan és könnyedén váltja valóra álmai hullámos tincseit. Álomszép loknik varázsütésre, kétszer több haj egyetlen lépésben*
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Kétszer több haj egyetlen lépésben*

Álomszép loknik varázsütésre

  • Intelligens göndörítő rendszerrel

  • Kétszer több haj egyetlen lépésben

  • Függőleges fogás

  • Intelligens loknivédők

Intelligens göndörítő rendszer a formázás tökéletes élményéért

Intelligens göndörítő rendszer a formázás tökéletes élményéért

Élvezze a hajformázás páratlan lehetőségét az intelligens hajgöndörítő rendszerünk használatával. Az innovatív rendszer számos továbbfejlesztett funkciót tartalmaz egy nagyszerű csomagban. Mesés, hosszan tartó fürtöket hozhat létre gombnyomásra a két automatikusan forgó intelligens loknivédővel. Professzionális stylisthoz hasonlóan göndörítik minden egyes hajszálát, és közben egyszer sem feledkeznek meg a haja védelméről. Az okos loknidúsító technológia segítségével az automatikus hajformázó hosszan tartó fürtöket hoz létre a hajat jobban kímélő hőmérséklet mellett. A készülék hosszabb hengerteste, az egyszerű függőleges markolat és a haj természetes esését követő nyitott kivitel hozzájárulnak ahhoz, hogy könnyűszerrel tökéletes hajformázást végezhessen.

Hosszabb hengerrel a kétszer több haj formázásáért egyetlen lépésben

Hosszabb hengerrel a kétszer több haj formázásáért egyetlen lépésben

A 113%-kal nagyobb göndörítési felülettel* rendelkező automatikus hajformázóval most egyetlen művelettel 2-szer több hajat formázhat meg. Immáron egyszerűen és gyorsan tökéletes loknikhoz juthat.

Függőleges fogás a könnyű használatért

Az automatikus hajformázót egy pihentető fogást nyújtó markolat tartja, aminek segítségével megerőltetés nélkül hozhat létre tökéletesen szimmetrikus tincseket a hajkoronájában. A kezelőgombokat ott találja, ahol fogja a készüléket, így intuitívan elérheti azokat. A göndörítőegység ívelt, nőies formájának köszönhetően kényelmesen végezheti a göndörítést, akár a fejbőréhez közel is.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

1023

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

24/01/2026

Magyarország

Magyarország

Kitűnően teszi a dolgát!

Nem vagyok egy kreatív türelmes típus,de ezzel a termékkel szuper frizurát tudok magamnak készíteni! Nem bántam meg hogy megvásároltam !

Előnyök

Könnyű használni!

Hátrányok

Egyenlőre nincs olyab

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Prestige BHB876/00 Automatikus hajgöndörítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Prestige BHB876/00 Automatikus hajgöndörítő

26/05/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon egyszerű használat, csodás eredmény

Már korábban is használtam más márka automatikus hajgöndörítőjét, de azok nem hoztak olyan szép eredményt, mint ez. A használata egyszerű, gyors és tartós fürtöket eredményez. Hetente többször is használom ( természetesen hővédő használatával) Összességében nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Előnyök

Könnyű használni, szép és tartós eredmény

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WavePro Styler 9000 BHB968/00 Hajformázó SenseIQ technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WavePro Styler 9000 BHB968/00 Hajformázó SenseIQ technológiával

18/05/2025

Magyarország

Magyarország

Kiváló hajformázó, szalon minőség otthon

Nagyon elégedett vagyok a Philips WavePro Styler 9000 hajformázóval. A hőmérséklet automatikus szabályozása segít megőrizni a hajam minőségét ami számomra fontos tényező egy gép választásánál. A készülék gyorsan felmelegszik és egyszerű a használata . Én aki sose tudott magának szép loknikat csinálni , sikerült! Fényes , tartós hullámokat értem el . Nekem ami nagyon tetszik: -az automatikus forgás , a hosszabb hajamnál nagy segítség -intelligens hőszabályozás - gyors felmelegedés , könnyű használat -állítható henger 5-féle formázási beállítás Összeségében nagyon ajánlom , aki óvni akarja a haját a károsodástól és szép hullámokat szeretne otthon könnyedén elérni.

Előnyök

Gyorsan felmelegszik , intelligens hőszabályozás , forgó fejrész

Hátrányok

Jelenleg nem tudok ilyet.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WavePro Styler 9000 BHB968/00 Hajformázó SenseIQ technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: WavePro Styler 9000 BHB968/00 Hajformázó SenseIQ technológiával

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. a Philips HPS940 készülékhez képest