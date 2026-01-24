2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
regular
Intelligens göndörítő rendszerrel
Kétszer több haj egyetlen lépésben
Függőleges fogás
Intelligens loknivédők
Élvezze a hajformázás páratlan lehetőségét az intelligens hajgöndörítő rendszerünk használatával. Az innovatív rendszer számos továbbfejlesztett funkciót tartalmaz egy nagyszerű csomagban. Mesés, hosszan tartó fürtöket hozhat létre gombnyomásra a két automatikusan forgó intelligens loknivédővel. Professzionális stylisthoz hasonlóan göndörítik minden egyes hajszálát, és közben egyszer sem feledkeznek meg a haja védelméről. Az okos loknidúsító technológia segítségével az automatikus hajformázó hosszan tartó fürtöket hoz létre a hajat jobban kímélő hőmérséklet mellett. A készülék hosszabb hengerteste, az egyszerű függőleges markolat és a haj természetes esését követő nyitott kivitel hozzájárulnak ahhoz, hogy könnyűszerrel tökéletes hajformázást végezhessen.
A 113%-kal nagyobb göndörítési felülettel* rendelkező automatikus hajformázóval most egyetlen művelettel 2-szer több hajat formázhat meg. Immáron egyszerűen és gyorsan tökéletes loknikhoz juthat.
Az automatikus hajformázót egy pihentető fogást nyújtó markolat tartja, aminek segítségével megerőltetés nélkül hozhat létre tökéletesen szimmetrikus tincseket a hajkoronájában. A kezelőgombokat ott találja, ahol fogja a készüléket, így intuitívan elérheti azokat. A göndörítőegység ívelt, nőies formájának köszönhetően kényelmesen végezheti a göndörítést, akár a fejbőréhez közel is.
4.8
5-ből
1023
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
BAMBI11
24/01/2026
Magyarország
Kitűnően teszi a dolgát!
Nem vagyok egy kreatív türelmes típus,de ezzel a termékkel szuper frizurát tudok magamnak készíteni! Nem bántam meg hogy megvásároltam !
Előnyök
Könnyű használni!
Hátrányok
Egyenlőre nincs olyab
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Prestige BHB876/00 Automatikus hajgöndörítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Prestige BHB876/00 Automatikus hajgöndörítő
Zsóka99
26/05/2025
Magyarország
A promóció része
Nagyon egyszerű használat, csodás eredmény
Már korábban is használtam más márka automatikus hajgöndörítőjét, de azok nem hoztak olyan szép eredményt, mint ez. A használata egyszerű, gyors és tartós fürtöket eredményez. Hetente többször is használom ( természetesen hővédő használatával) Összességében nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Előnyök
Könnyű használni, szép és tartós eredmény
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WavePro Styler 9000 BHB968/00 Hajformázó SenseIQ technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WavePro Styler 9000 BHB968/00 Hajformázó SenseIQ technológiával
Gzsoffi
18/05/2025
Magyarország
A promóció része
Kiváló hajformázó, szalon minőség otthon
Nagyon elégedett vagyok a Philips WavePro Styler 9000 hajformázóval. A hőmérséklet automatikus szabályozása segít megőrizni a hajam minőségét ami számomra fontos tényező egy gép választásánál. A készülék gyorsan felmelegszik és egyszerű a használata . Én aki sose tudott magának szép loknikat csinálni , sikerült! Fényes , tartós hullámokat értem el . Nekem ami nagyon tetszik: -az automatikus forgás , a hosszabb hajamnál nagy segítség -intelligens hőszabályozás - gyors felmelegedés , könnyű használat -állítható henger 5-féle formázási beállítás Összeségében nagyon ajánlom , aki óvni akarja a haját a károsodástól és szép hullámokat szeretne otthon könnyedén elérni.
Előnyök
Gyorsan felmelegszik , intelligens hőszabályozás , forgó fejrész
Hátrányok
Jelenleg nem tudok ilyet.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WavePro Styler 9000 BHB968/00 Hajformázó SenseIQ technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: WavePro Styler 9000 BHB968/00 Hajformázó SenseIQ technológiával
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
a Philips HPS940 készülékhez képest