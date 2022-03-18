StyleCare Prestige Tisztítótartozék
Csere hengertisztító tartozék
A Philips AutoCurler hajformázójához való hengertisztító tartozék biztosítja, hogy a hajformázó mentes maradjon a laza hajszálaktól, portól és mindennapi szennyeződésektől.
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
StyleCare Prestige Tisztítótartozék
A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.
Műszaki adatok
Cserélhető alkatrész
Hajápolási termékekhez
BHB876/00
