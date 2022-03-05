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Összes sorozat

  • Hibátlan, alapos borotválkozás
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  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
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  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás
  • Hibátlan, alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

SatinShave PrestigeNedves és száraz elektromos borotva

BRL170/00

4.1
| (63) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Hibátlan, alapos borotválkozás
Élvezze a hibátlan, alapos és kényelmes borotválást a lábán és testén. A legkorszerűbb borotválkozási rendszerünk irritációtól mentes, bársonyosan sima bőrt biztosít. SatinShave Prestige – ilyen kényelmesen és alaposan borotválkozhat naponta.
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

a legkorszerűbb borotválkozási rendszerünktől

Hibátlan, alapos borotválkozás

  • Duplaszitás borotva

  • Továbbfejlesztett borotvarendszer

  • 1 óra töltés + gyorstöltés

  • 5 tartozék

A legkorszerűbb borotválkozási rendszerünk a minden eddiginél alaposabb borotválkozás érdekében

A legkorszerűbb borotválkozási rendszerünk a minden eddiginél alaposabb borotválkozás érdekében

A rugalmas, ívelt pengék a hagyományos női borotva pengéihez* képest 75%-kal hatékonyabbak. A védelmet nyújtó szita alatt a pengék követik arcának vonalát, így minden eddiginél alaposabb borotválkozást biztosítanak.

A duplaszitás Multiflex borotvafejjel kevesebb a kimaradt szőrszál

A duplaszitás Multiflex borotvafejjel kevesebb a kimaradt szőrszál

Miközben végighúzza a borotvát a testén, a lebegő szitákkal és rugalmas nyakkal rendelkező Multiflex borotvafej Önnel együtt mozog, ezáltal biztosítva az optimális érintkezést a bőrrel. A dupla borotvaszitának köszönhetően kevesebb a kimaradt szőrszál.

A puha tapintású kényelmi párnákkal extra puhának érzi bőrét

A puha tapintású kényelmi párnákkal extra puhának érzi bőrét

A borotvafej két oldalán található puha tapintású kényelmi párnák könnyű és gyengéd siklást biztosítanak a bőrön, különösen a hajlatokban.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-612378

Értékelések

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4.1

5-ből

63

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

05/03/2022

Magyarország

Magyarország

Örülök hogy megvettem!!

Kb 3 hónapja rendeltem.Ekcémás a bőröm, a kezemen is és a lábamon is és egyántalán nem bántja az apró sebeimet és tökéletes munkát végez!! Gyönyörű sima lesz tőle a bőröm! Kiváló ár-érték arány.

Előnyök

Kézre eső forma tervezés

Hátrányok

Nincs ilyen. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva

27/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes

Az elvárt igényeknek megfelelően kiválóan teljesít.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva

14/12/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék tökéletes a célra

Nagyon jó az akksija, szépen vág, kézre áll, kis helyen elfér

Előnyök

Praktikus

Hátrányok

Fali tartó jó lenne hozzá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  