2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Duplaszitás borotva
Továbbfejlesztett borotvarendszer
1 óra töltés + gyorstöltés
5 tartozék
A rugalmas, ívelt pengék a hagyományos női borotva pengéihez* képest 75%-kal hatékonyabbak. A védelmet nyújtó szita alatt a pengék követik arcának vonalát, így minden eddiginél alaposabb borotválkozást biztosítanak.
Miközben végighúzza a borotvát a testén, a lebegő szitákkal és rugalmas nyakkal rendelkező Multiflex borotvafej Önnel együtt mozog, ezáltal biztosítva az optimális érintkezést a bőrrel. A dupla borotvaszitának köszönhetően kevesebb a kimaradt szőrszál.
A borotvafej két oldalán található puha tapintású kényelmi párnák könnyű és gyengéd siklást biztosítanak a bőrön, különösen a hajlatokban.
Díjak
4.1
5-ből
63
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Emese2022
05/03/2022
Magyarország
Örülök hogy megvettem!!
Kb 3 hónapja rendeltem.Ekcémás a bőröm, a kezemen is és a lábamon is és egyántalán nem bántja az apró sebeimet és tökéletes munkát végez!! Gyönyörű sima lesz tőle a bőröm! Kiváló ár-érték arány.
Előnyök
Kézre eső forma tervezés
Hátrányok
Nincs ilyen. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva
csepi
27/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes
Az elvárt igényeknek megfelelően kiválóan teljesít.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Töpörtyű
14/12/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék tökéletes a célra
Nagyon jó az akksija, szépen vág, kézre áll, kis helyen elfér
Előnyök
Praktikus
Hátrányok
Fali tartó jó lenne hozzá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Prestige BRL170/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok