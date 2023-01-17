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Összes sorozat

  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás
  • Gyors és precíz vágás

Beard Trimmer 3000 SeriesSzakállápolás lekerekített végű pengékkel

BT3620/15

4.6
| (230) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Gyors és precíz vágás
Gyorsaság és kényelem minden alkalommal. A lekerekített hegyekkel finoman nyírhat, míg az önélező pengék szükségtelenné teszik az ismételt áthúzást, így gyorsabbá teszik a borotválkozást. Ráadásul a 40 hosszúsági beállításnak köszönhetően pontosan olyan precíz eredményt érhet el, amilyet szeretne.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Az egyenletes és kíméletes eredményekért

Gyors és precíz vágás

  • Lekerekített végű pengék

  • 40 hosszbeállítás

  • 0,5 mm-es precíziós lépésköz

  • 100%-osan mosható kialakítás

  • Akár 70 perces üzemidő

Kényelmes, hatékony ápolásra tervezve

Kényelmes, hatékony ápolásra tervezve

Az önélező, lekerekített végű pengék kíméletesek a bőrhöz, így kényelmesebb a vágás, és a pengék ugyanolyan élesek maradnak, mint az első napon, anélkül, hogy pengeolajra lenne szükség. A korrózióálló pengék megkönnyítik a tisztítást is.

Formázza meg szakállát a szükséges precizitással

Formázza meg szakállát a szükséges precizitással

A vágókészülék precíziós tárcsája 40 hosszúságbeállítást kínál 0,5 mm-es lépésekben, így a szakállát pontosan a kívánt hosszúságúra vághatja.

Hatékony és egyenletes vágás az ideális megjelenésért

Hatékony és egyenletes vágás az ideális megjelenésért

A fejlett Lift& Trim fésűk a szőrszálakat a pengéhez emelik, minden mozdulattal befogva a szőrszálakat, így biztosítva a hatékony és egyenletes vágást.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

230

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

2

17/01/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ár/értek szerint rendben

Korábbi Philips típust cseréltem, mert annak az akku-ja már nem akart helytállni. Annak is nagyon hasonlóak voltak a tulajdonságai, mint ennek a készüléknek, azt 2017 éve elejétől használtam rendszeresen, teljes megelégedéssel. Fogásra jó, ki nem csúszik a kézből a műanyag test ellenére. Nem gagyi rideg műanyag hatású, de nyilván a helyén kell kezelni a dolgot így ne a prémium érzetet várhatjuk. Vágás szempontjából is teljesen megfelelő. Az üzemidőre még nem tudok konkrétat írni, de ha azt tudja amit az elődje újkorában és azt miért ne tudná, teljesen megfelelő lesz. Nem várható el egy ilyen pici akkumulátortól, hogy az 4-5 órán át dolgozzon egy töltés után. Az jó hogy ennek a fejét is le lehet venni és lemosható vízzel. A töltőkábele elég hosszú, így nem lehet gond a kábelről üzemeltetés sem.

Előnyök

Nem drága, a pengéje nem igényel élezést/olajozást, jó a fogása, de nyilván nem prémium kategória. Hosszú a töltője kábele. A készülék feje mosható. Tartozék a tasak a gép mellé.

Hátrányok

Egyenlőre nem tapasztaltam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Szakállvágó

07/01/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló minőségű a termék

A párom azt mondja, álom a borotválkozás a termékkel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó

29/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Imádnivaló!

Eddig is Philips szakállvágóm volt, de az a mostani túltesz az elődjénél is. Kifogástalan.

Előnyök

Nyíróképesség, akku élettartam

Hátrányok

N/A

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Szakállvágó

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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