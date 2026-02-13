2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
regular
Kiterjesztett garancia
Tiszta fém pengék
0,2 mm-es precíziós lépésköz
BeardSense technológia
Szőrgyűjtő
Akár 100 perces üzemidő
Az önélező fém pengék nagyobb erőt biztosítanak a maximális pontosság érdekében, és az első naphoz hasonló élességüket anélkül őrzik meg, hogy pengeolajra lenne szükség. A korrózióálló pengék megkönnyítik a tisztítást is.
A vágókészülék precíziós tárcsája 40 hosszúságbeállítást kínál 0,2 mm-es lépésekben, így a szakállát pontosan a kívánt hosszúságúra vághatja.
Innovatív szőrgyűjtőnk hatékonyan felfogja a levágott szőrszálak akár 80%-át*, így kevesebb gondot okoz a szőrtelenítés.
4.8
5-ből
73
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Samu02
13/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15
Csendes, sokáig bírja. Lehetne egyszerűbb a fésű leszedése tisztításhoz.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel
Antylopa2
17/12/2025
Česká republika
Zastřihovač je perfektní
Zastřihovač řady 7000 je pecka! Koneckonců, holení mi dává radost. Žádné podráždění, žádné uvíznutí, žádné trhání - to je nalévání, které jsem od tohoto typu zařízení očekával. Podle mých představ mohu jednoduše zkrátit vlasy na obličeji nebo se jich úplně zbavit. Zastřihovač skvěle padne do ruky a je ideální pro cestování. Překvapením, ale také výhodou je funkce sběru vlasů, koneckonců není třeba tento nepořádek uklízet. Každý muž, který nesní a chce mít béžovou pokožku bez podráždění, by měl mít toto vybavení.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Ememem
11/12/2025
Česká republika
A promóció része
Super variabilita
Super strojek s moznosti nastaveni po 0,2mm az k 2mm, nasledne po 0,5 mm. Roky shanim 2,5mm, takze jsem nadseny. Hezky design, dobra vydrz. Jedine co bych ocenil je vyssi tvrdost nastavce.
Előnyök
Variabilita
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků
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