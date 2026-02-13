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  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
  • Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
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regular

Beard Trimmer 5000 SeriesSzakállformázás szőrgyűjtővel

BT5775/15

4.8
| (73) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
Tökéletes pontosság, könnyedén. Az önélező fémpengékkel és innovatív szőrgyűjtővel ellátott vágókészülékünk élesebb eszközt és egyszerűbben elvégezhető borotválkozást kínál. Ráadásul a BeardSense technológia pont akkor növeli a teljesítményt, amikor szükség van rá.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A precíz szakállért, kisebb rendetlenség mellett

Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel

  • Tiszta fém pengék

  • 0,2 mm-es precíziós lépésköz

  • BeardSense technológia

  • Szőrgyűjtő

  • Akár 100 perces üzemidő

Maximális pontosság és hosszan tartó teljesítmény

Maximális pontosság és hosszan tartó teljesítmény

Az önélező fém pengék nagyobb erőt biztosítanak a maximális pontosság érdekében, és az első naphoz hasonló élességüket anélkül őrzik meg, hogy pengeolajra lenne szükség. A korrózióálló pengék megkönnyítik a tisztítást is.

Formázza meg szakállát a szükséges precizitással

Formázza meg szakállát a szükséges precizitással

A vágókészülék precíziós tárcsája 40 hosszúságbeállítást kínál 0,2 mm-es lépésekben, így a szakállát pontosan a kívánt hosszúságúra vághatja.

Úgy tervezték, hogy felfogja a szőrt, miközben vág

Úgy tervezték, hogy felfogja a szőrt, miközben vág

Innovatív szőrgyűjtőnk hatékonyan felfogja a levágott szőrszálak akár 80%-át*, így kevesebb gondot okoz a szőrtelenítés.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

73

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

13/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15

Csendes, sokáig bírja. Lehetne egyszerűbb a fésű leszedése tisztításhoz.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel

17/12/2025

Česká republika

Česká republika

Zastřihovač je perfektní

Zastřihovač řady 7000 je pecka! Koneckonců, holení mi dává radost. Žádné podráždění, žádné uvíznutí, žádné trhání - to je nalévání, které jsem od tohoto typu zařízení očekával. Podle mých představ mohu jednoduše zkrátit vlasy na obličeji nebo se jich úplně zbavit. Zastřihovač skvěle padne do ruky a je ideální pro cestování. Překvapením, ale také výhodou je funkce sběru vlasů, koneckonců není třeba tento nepořádek uklízet. Každý muž, který nesní a chce mít béžovou pokožku bez podráždění, by měl mít toto vybavení.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

11/12/2025

Česká republika

Česká republika

Super variabilita

Super strojek s moznosti nastaveni po 0,2mm az k 2mm, nasledne po 0,5 mm. Roky shanim 2,5mm, takze jsem nadseny. Hezky design, dobra vydrz. Jedine co bych ocenil je vyssi tvrdost nastavce.

Előnyök

Variabilita

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Úprava vousů se sběračem chloupků

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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