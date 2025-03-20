2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
SteelPrecision technológia
PowerAdapt érzékelő
3 szintes töltöttségjelző
A Philips 9000 Prestige szakállvágó vadonatúj SteelPrecision technológiával rendelkezik, amely egy beépített fémfésűből és egy erős vágóból áll. Ez a rendszer nem hajlik úgy, mint a műanyag fésűk, akármilyen nyomás is hat rá, így a legegyenletesebb és legpontosabb vágási eredményt nyújtja*.
A lehető legegyenletesebb eredmény a vágás során. Ez a férfiak számára tervezett szakállvágó mindig követi arcának körvonalait, súrlódásmentes bevonatának köszönhetően pedig könnyedén és kényelmesen siklik a bőrén.
A tiszta fém pengék egész élettartamukon keresztül élesek maradnak. A speciális pengegeometriának köszönhetően pedig a 9000 Prestige szakállvágó a legvastagabb szőrszálakat is húzó hatás nélkül vágja le.
4.7
5-ből
137
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
SuperLativus
20/03/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Luxus ár, luxus minőség
Azt kaptam, amit vártam. Nagyon drága, de ennek megfelelően nagyon jó.
Előnyök
Minőség
Hátrányok
Ár
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó
06/11/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon praktikus, hogy nincs harminc féle kütyü….
Egy készülékben minden benne van. Nem kell tartozékokat keresgetni, tárolni.
Előnyök
Fém alkatrészek
Hátrányok
Kissé magas ár…
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó
sz-karesz
24/10/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A legjobb Philips sztakállvágó
A márka számomra fontos volt, ezért választottam a Philipset. Az előző szakállvágóm is ezért volt Philips, a 7210BT-es, amit nagyon megszerettem. Sajnos, a normál vágófej rögzítő füle nem bírta a használatot, eltört. A harmadikat már nem tudtam megvenni, mert a cég megszüntette a gyártását. Ezután jött a kényszer, - nagyon megnőtt a szakállam -, és megvettem a kétszer olyan drága készüléket! Bizakodtam, hogy ennél nem lesz olyan műanyag fül, ami könnyen eltörik. Nagyon kellemesen csalódtam. Mindenben sokkal jobb. Nagyon szépen lehet vele követni az arc formáját, nem húz, halkan zümmög. Könnyen ki lehet tisztítani. Vízzel még nem próbálkoztam, mert az előzőből megörököl kefécskével teljesen megoldható a feladat. Még nem töltöttem újra, - tehát sokáig bírja. Ja, és hamarabb Levágom vele a szakállamat, mint az előzővel.
Előnyök
Hallk, precíz, egyenletes vágás, könnyű tisztítás. Kézre áll, könnyű vele dolgozni.
Hátrányok
Magas ár.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó
Egy külső ügynökség által végzett objektív egyenletességi teszt alapján, közelképekkel, az árkategóriájában