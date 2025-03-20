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Összes sorozat

  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
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  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
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  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
  • Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz

Gyártás megszűnt

Beard trimmer 9000 PrestigeSzakállvágó

BT9810/15

4.7
| (137) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz
A Philips BT9000 Prestige készülék a beépített fém fésűtartozéknak köszönhetően páratlan pontosságot biztosít, így egyenletes vágási eredmény érhető el a kifejtett nyomástól függetlenül.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A Philips által nyújtott legalaposabb borotválás és legnagyobb kényelem

Rendkívüli, precíziós acél a tökéletes szakállhoz

  • SteelPrecision technológia

  • PowerAdapt érzékelő

  • 3 szintes töltöttségjelző

Tökéletes pontosság és egyenletes eredmény

Tökéletes pontosság és egyenletes eredmény

A Philips 9000 Prestige szakállvágó vadonatúj SteelPrecision technológiával rendelkezik, amely egy beépített fémfésűből és egy erős vágóból áll. Ez a rendszer nem hajlik úgy, mint a műanyag fésűk, akármilyen nyomás is hat rá, így a legegyenletesebb és legpontosabb vágási eredményt nyújtja*.

Végigsiklik a bőrön a sima vágás érdekében

Végigsiklik a bőrön a sima vágás érdekében

A lehető legegyenletesebb eredmény a vágás során. Ez a férfiak számára tervezett szakállvágó mindig követi arcának körvonalait, súrlódásmentes bevonatának köszönhetően pedig könnyedén és kényelmesen siklik a bőrén.

Az éles, fém pengék pontosan, húzás nélkül vágnak

Az éles, fém pengék pontosan, húzás nélkül vágnak

A tiszta fém pengék egész élettartamukon keresztül élesek maradnak. A speciális pengegeometriának köszönhetően pedig a 9000 Prestige szakállvágó a legvastagabb szőrszálakat is húzó hatás nélkül vágja le.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.7

5-ből

137

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

20/03/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Luxus ár, luxus minőség

Azt kaptam, amit vártam. Nagyon drága, de ennek megfelelően nagyon jó.

Előnyök

Minőség

Hátrányok

Ár

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó

06/11/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon praktikus, hogy nincs harminc féle kütyü….

Egy készülékben minden benne van. Nem kell tartozékokat keresgetni, tárolni.

Előnyök

Fém alkatrészek

Hátrányok

Kissé magas ár…

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó

24/10/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A legjobb Philips sztakállvágó

A márka számomra fontos volt, ezért választottam a Philipset. Az előző szakállvágóm is ezért volt Philips, a 7210BT-es, amit nagyon megszerettem. Sajnos, a normál vágófej rögzítő füle nem bírta a használatot, eltört. A harmadikat már nem tudtam megvenni, mert a cég megszüntette a gyártását. Ezután jött a kényszer, - nagyon megnőtt a szakállam -, és megvettem a kétszer olyan drága készüléket! Bizakodtam, hogy ennél nem lesz olyan műanyag fül, ami könnyen eltörik. Nagyon kellemesen csalódtam. Mindenben sokkal jobb. Nagyon szépen lehet vele követni az arc formáját, nem húz, halkan zümmög. Könnyen ki lehet tisztítani. Vízzel még nem próbálkoztam, mert az előzőből megörököl kefécskével teljesen megoldható a feladat. Még nem töltöttem újra, - tehát sokáig bírja. Ja, és hamarabb Levágom vele a szakállamat, mint az előzővel.

Előnyök

Hallk, precíz, egyenletes vágás, könnyű tisztítás. Kézre áll, könnyű vele dolgozni.

Hátrányok

Magas ár.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Szakállvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy külső ügynökség által végzett objektív egyenletességi teszt alapján, közelképekkel, az árkategóriájában