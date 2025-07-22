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Összes sorozat

  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
  • Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben

5000 Series2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító

DE5305/11

5
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben
Állítsa vissza az optimális páratartalmat és távolítsa el a levegőben található szennyeződéseket egyetlen eszközzel. Védje meg otthonát és családját a penésztől, gombáktól, baktériumoktól és vírusoktól, és élvezze az egészséges, tiszta levegő előnyeit egyetlen gombnyomással.
Összes előny megtekintése

Kettős funkció. Kettős védelem.

Ideális páratartalom és tiszta levegő – egy lépésben

  • Levegő páramentesítése akár 26,5 l/nap értékig

  • Tisztítás erőteljes szűréssel: 270 m3/h (CADR)

  • HEPA NanoProtect szűrő

  • Intelligensen alkalmazkodik a beltéri levegőminőséghez

  • Környezetbarát, mégis nagy teljesítményű

Csökkenti a páratartalmat, megakadályozza a penészképződést és megszünteti a dohos szagokat

Csökkenti a páratartalmat, megakadályozza a penészképződést és megszünteti a dohos szagokat

Az egészséges beltéri klíma gyors helyreállítására fejlesztették ki. Hatékonyan távolítja el a nedvességet, felveszi a harcot a penésszel, gombákkal, a páralecsapódással és a dohos szagokkal. Megakadályozza az allergének felhalmozódását, és megvédi otthonát a nedvesség okozta károktól.

Akár naponta 26,5 l (1) vagy 48 palack víz eltávolítása (2)

Akár naponta 26,5 l (1) vagy 48 palack víz eltávolítása (2)

Naponta akár 14,2 liter nedvességet is kivon a levegőből, ideális a legfeljebb 137 m³-es helyiségekhez (3). Mindössze 17 perc alatt csökkenti a páratartalmat az egészségtelen 90%-ról a kellemes 60%-ra (4). A nagy, 4 literes típus hosszabb működést tesz lehetővé gyakori kiürítés nélkül.

11 percen belül eltávolítja a szennyezőanyagokat

11 percen belül eltávolítja a szennyezőanyagokat

A 270 m³/h (CADR) (5) nagy teljesítményű szűrésnek köszönhetően 14 perc alatt képes megtisztítani egy 48 m²-es helyiséget (6). Eltávolítja a levegőben lévő vírusok, például a H1N1 (influenza) (7) és a baktériumok (8) akár 99,9%-át. A poratkák, a pollenek, a macska- vagy penészspóra-allergének akár 99,99%-át is csapdába ejti a levegőből (9), amelyek köztudottan allergiás és szénanáthás tüneteket váltanak ki (10).

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Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Előnyök

Добро качество.

Hátrányok

За сега няма.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Előnyök

Тих и функционален

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) A vizsgálatot egy hivatalos harmadik fél végezte a GB/T19411-2003 szabvány szerint, 35 °C-on és 90% relatív páratartalom mellett.

  2. (2) A számítás a relatív páratartalom mértékének az 550 ml-es szabványos ivóvízpalack-mérettel történő elosztásán alapul.

  3. (3) A megfelelő párásítási terület a JEM1411:1998 szabvány szerint (modern betonlakások kategória), 2,5 m-es helyiségmagassággal számítva.

  4. (4) Számított: 20 m3, 60% relatív páratartalomtól, 27 °C-on, harmadik fél laboratóriumában tesztelve a GB/T 19411-2003 szabvány szerint. Az eredmények a természetes szellőzés, a nedvességkibocsátás/megkötés és a hőmérséklet-változások miatt eltérőek lehetnek.

  5. (5) A GB/T18801-2022 szabvány szerint, hivatalos harmadik fél által tesztelve.

  6. (6) A GB/T18801:2022 szabvány szerint számítva, egy 48m3-es helyiségben a szűrőn áthaladó levegő alapján, CADR 270 m3/h értékkel.

  7. (7) A GB/T18801-2022 szabvány szerint, hivatalos harmadik fél által tesztelve, 30 m3-es kamrában, turbó sebességgel, tisztítási üzemmódban 1 órán át.

  8. (8) A GB21551.3-2010 szabvány szerint, hivatalos harmadik fél által tesztelve, Staphylococcus albus baktériummal, 30 m3-es kamrában, turbó sebességgel, tisztítási üzemmódban 1 órán át.

  9. (9) A szűrőn áthaladó levegőből, az osztrák OFI tesztintézet SOP 350.003 teszteljárását használva házi poratkával, nyírfapollennel és macska-allergénekkel.

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) (Az allergiás nátha és asztmára gyakorolt hatása) 2008, szerző: J. Bousquet és 53 elismert munkatársa, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.

  11. (11) A DIN71460 szabvány szerint a szűrőn áthaladó levegőből 0,003 μm nátrium-klorid aeroszollal tesztelve, az IUTA által.

  12. (12) A természetes beltéri ruhaszárítással összehasonlítva, Philips teszt.

  13. (13) 20 szintetikus pólóval tesztelve, Philips teszt.

  14. (14) A levegő minőségétől és a használat gyakoriságától függően.

  15. (15) Számított: az R134a (1,300) és az R290 (&lt;3) globális felmelegedési potenciálja (GWP).