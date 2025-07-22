2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Levegő páramentesítése akár 26,5 l/nap értékig
Tisztítás erőteljes szűréssel: 270 m3/h (CADR)
HEPA NanoProtect szűrő
Intelligensen alkalmazkodik a beltéri levegőminőséghez
Környezetbarát, mégis nagy teljesítményű
Az egészséges beltéri klíma gyors helyreállítására fejlesztették ki. Hatékonyan távolítja el a nedvességet, felveszi a harcot a penésszel, gombákkal, a páralecsapódással és a dohos szagokkal. Megakadályozza az allergének felhalmozódását, és megvédi otthonát a nedvesség okozta károktól.
Naponta akár 14,2 liter nedvességet is kivon a levegőből, ideális a legfeljebb 137 m³-es helyiségekhez (3). Mindössze 17 perc alatt csökkenti a páratartalmat az egészségtelen 90%-ról a kellemes 60%-ra (4). A nagy, 4 literes típus hosszabb működést tesz lehetővé gyakori kiürítés nélkül.
A 270 m³/h (CADR) (5) nagy teljesítményű szűrésnek köszönhetően 14 perc alatt képes megtisztítani egy 48 m²-es helyiséget (6). Eltávolítja a levegőben lévő vírusok, például a H1N1 (influenza) (7) és a baktériumok (8) akár 99,9%-át. A poratkák, a pollenek, a macska- vagy penészspóra-allergének akár 99,99%-át is csapdába ejti a levegőből (9), amelyek köztudottan allergiás és szénanáthás tüneteket váltanak ki (10).
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Sendich
22/07/2025
България
A promóció része
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Előnyök
Добро качество.
Hátrányok
За сега няма.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
A promóció része
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
A promóció része
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Előnyök
Тих и функционален
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) A vizsgálatot egy hivatalos harmadik fél végezte a GB/T19411-2003 szabvány szerint, 35 °C-on és 90% relatív páratartalom mellett.
(2) A számítás a relatív páratartalom mértékének az 550 ml-es szabványos ivóvízpalack-mérettel történő elosztásán alapul.
(3) A megfelelő párásítási terület a JEM1411:1998 szabvány szerint (modern betonlakások kategória), 2,5 m-es helyiségmagassággal számítva.
(4) Számított: 20 m3, 60% relatív páratartalomtól, 27 °C-on, harmadik fél laboratóriumában tesztelve a GB/T 19411-2003 szabvány szerint. Az eredmények a természetes szellőzés, a nedvességkibocsátás/megkötés és a hőmérséklet-változások miatt eltérőek lehetnek.
(5) A GB/T18801-2022 szabvány szerint, hivatalos harmadik fél által tesztelve.
(6) A GB/T18801:2022 szabvány szerint számítva, egy 48m3-es helyiségben a szűrőn áthaladó levegő alapján, CADR 270 m3/h értékkel.
(7) A GB/T18801-2022 szabvány szerint, hivatalos harmadik fél által tesztelve, 30 m3-es kamrában, turbó sebességgel, tisztítási üzemmódban 1 órán át.
(8) A GB21551.3-2010 szabvány szerint, hivatalos harmadik fél által tesztelve, Staphylococcus albus baktériummal, 30 m3-es kamrában, turbó sebességgel, tisztítási üzemmódban 1 órán át.
(9) A szűrőn áthaladó levegőből, az osztrák OFI tesztintézet SOP 350.003 teszteljárását használva házi poratkával, nyírfapollennel és macska-allergénekkel.
(10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) (Az allergiás nátha és asztmára gyakorolt hatása) 2008, szerző: J. Bousquet és 53 elismert munkatársa, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
(11) A DIN71460 szabvány szerint a szűrőn áthaladó levegőből 0,003 μm nátrium-klorid aeroszollal tesztelve, az IUTA által.
(12) A természetes beltéri ruhaszárítással összehasonlítva, Philips teszt.
(13) 20 szintetikus pólóval tesztelve, Philips teszt.
(14) A levegő minőségétől és a használat gyakoriságától függően.
(15) Számított: az R134a (1,300) és az R290 (<3) globális felmelegedési potenciálja (GWP).