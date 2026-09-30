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Összes sorozat

  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
  • Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez

5000 SeriesNanoProtect HEPA szűrő

FY1120/00

Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez

Eredeti csereszűrő a 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez: HEPA NanoProtect szűrő a szennyezőanyagokkal, allergénekkel, vírusokkal és baktériumokkal szembeni védelemért.

Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
5000 Series

5000 Series
2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító

DE5305/11

Hatékonyan kiszűri a nanorészecskék 99,97%-át (1)

Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez

  • Kompatibilis a(z) 5000 Series termékekkel

  • Akár 24 hónapig használható

  • A doboz tartalma: 1 darab szűrő

  • Eredeti Philips szűrő

  • Környezetbarát, mégis nagy teljesítményű

Kompatibilis a Philips 2 az 1-ben 5000 Series páramentesítőkkel

Kompatibilis a Philips 2 az 1-ben 5000 Series páramentesítőkkel

Ez a HEPA NanoProtect szűrő kompatibilis az 5000 Series 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékekkel, köztük a DE5305 és DE5306 modellel is. A modellszámot a készülék alján találja.

Eredeti Philips termék

Eredeti Philips termék

Az optimális teljesítmény érdekében használjon eredeti Philips szűrőket, amelyek a pontos illeszkedésnek és a szigorú tesztelésnek köszönhetően gondoskodnak arról, hogy a készülék a legjobb teljesítményt nyújtsa a szűrők egész élettartama alatt.

A HEPA NanoProtect csapdába ejti a legkisebb részecskék 99,97%-át

A HEPA NanoProtect csapdába ejti a legkisebb részecskék 99,97%-át

A HEPA NanoProtect szűrő kiszűri az egész apró, akár 0,003 mikron méretű részecskéket, amelyek kisebbek, mint a legkisebb ismert vírus!

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) A DIN71460 szabvány szerint a szűrőn áthaladó levegőből 0,003 μm nátrium-klorid aeroszollal tesztelve, IUTA

  2. (2) A szűrő élettartama a levegőminőségtől és a használattól függ.