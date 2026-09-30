2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
FY1120/00
Eredeti szűrő 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez
Eredeti csereszűrő a 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez: HEPA NanoProtect szűrő a szennyezőanyagokkal, allergénekkel, vírusokkal és baktériumokkal szembeni védelemért.
Kompatibilis a(z) 5000 Series termékekkel
Akár 24 hónapig használható
A doboz tartalma: 1 darab szűrő
Eredeti Philips szűrő
Környezetbarát, mégis nagy teljesítményű
Ez a HEPA NanoProtect szűrő kompatibilis az 5000 Series 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékekkel, köztük a DE5305 és DE5306 modellel is. A modellszámot a készülék alján találja.
Az optimális teljesítmény érdekében használjon eredeti Philips szűrőket, amelyek a pontos illeszkedésnek és a szigorú tesztelésnek köszönhetően gondoskodnak arról, hogy a készülék a legjobb teljesítményt nyújtsa a szűrők egész élettartama alatt.
A HEPA NanoProtect szűrő kiszűri az egész apró, akár 0,003 mikron méretű részecskéket, amelyek kisebbek, mint a legkisebb ismert vírus!
Értékelések
(1) A DIN71460 szabvány szerint a szűrőn áthaladó levegőből 0,003 μm nátrium-klorid aeroszollal tesztelve, IUTA
(2) A szűrő élettartama a levegőminőségtől és a használattól függ.