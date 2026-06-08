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Légtisztító és párásító
Összes sorozat
5000 Series NanoProtect HEPA szűrő
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FY1120/00
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Eredeti csereszűrő a 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez: HEPA NanoProtect szűrő a szennyezőanyagokkal, allergénekkel, vírusokkal és baktériumokkal szembeni védelemért.
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