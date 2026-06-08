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5000 Series NanoProtect HEPA szűrő

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5000 SeriesNanoProtect HEPA szűrő

FY1120/00

5000 Series NanoProtect HEPA szűrő

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Útmutatók és dokumentumok

Eredeti csereszűrő a 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító készülékhez: HEPA NanoProtect szűrő a szennyezőanyagokkal, allergénekkel, vírusokkal és baktériumokkal szembeni védelemért.

  • PDF fájl
  • 8 June 2026

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