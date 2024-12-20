TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
  • 2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén

1200 SeriesAutomata eszpresszógépek

EP1221/20

4
| (2) Értékelések
2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
Élvezze a friss kávészemekből készült kávé ízletes zamatát és aromáját a tökéletes hőmérsékleten, intelligens főzési rendszerünknek köszönhetően. A klasszikus tejhabosítóval könnyedén készíthet selymesen krémes cappuccinót vagy latte macchiatót. Az AquaClean szűrő (Szabadalmi szám: EP1498060B1) nem tartozék.
Összes előny megtekintése

Az intuitív érintőkijelzőnek köszönhetően

2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén

  • 2-féle ital

  • Klasszikus tejhabosító

  • Mattfekete

  • Érintőképernyő

Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval

Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval

A klasszikus tejhabosító gőzt bocsát ki, ennek köszönhetően Ön könnyedén készíthet lágy habot cappuccinójához. Kell ennél több? Mindössze két részből áll, így a klasszikus tejhabosító tisztítása szintén egyszerű.

A kávétípus könnyed kiválasztása az intuitív érintőkijelző segítségével

A kávétípus könnyed kiválasztása az intuitív érintőkijelző segítségével

A kávé kávészemekből áradó ellenállhatatlan íze és aromája most egyetlen érintésre van Öntől. Intuitív érintőkijelzőnk segítségével könnyedén kiválaszthatja kedvenc kávéját.

Állítsa be az aromaerősséget és a mennyiséget a My Coffe Choice funkcióval

Állítsa be az aromaerősséget és a mennyiséget a My Coffe Choice funkcióval

Állítsa be a kávé erősségét és mennyiségét a My Coffee Choice menüben. A három különböző beállítás közül könnyedén kiválaszthatja az igényeinek megfelelőt.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

2

Értékelések

4
2
1

20/12/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Kávovar je plně automatický, tichý a jednoduchý.

Výrobek bych doporučila všem bez rozdílu věku. Je jednoduchý na ovládání i čištění.

Előnyök

Jednoduchý na ovládání.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

20/10/2024

Česká republika

Česká republika

Výrobek dělá dobrou kávu

Dobrá káva, umí dělat i vynikající latte. Moznost nastaveni velikosti i síly kávy. Jedinou nevýhodou je pro nás doma, že oproti jiným kávovarům mi přijde hlučný.

Előnyök

Dobrá kava, výběr kávy že 3 velikosti

Hátrányok

Hlučnost

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.

  2. 70–82 °C-ot alapul véve.