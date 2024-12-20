2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
EP1221/20
2-féle ital
Klasszikus tejhabosító
Mattfekete
Érintőképernyő
A klasszikus tejhabosító gőzt bocsát ki, ennek köszönhetően Ön könnyedén készíthet lágy habot cappuccinójához. Kell ennél több? Mindössze két részből áll, így a klasszikus tejhabosító tisztítása szintén egyszerű.
A kávé kávészemekből áradó ellenállhatatlan íze és aromája most egyetlen érintésre van Öntől. Intuitív érintőkijelzőnk segítségével könnyedén kiválaszthatja kedvenc kávéját.
Állítsa be a kávé erősségét és mennyiségét a My Coffee Choice menüben. A három különböző beállítás közül könnyedén kiválaszthatja az igényeinek megfelelőt.
4.0
5-ből
2
Értékelések
Panoška
20/12/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kávovar je plně automatický, tichý a jednoduchý.
Výrobek bych doporučila všem bez rozdílu věku. Je jednoduchý na ovládání i čištění.
Előnyök
Jednoduchý na ovládání.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
Bukor
20/10/2024
Česká republika
Výrobek dělá dobrou kávu
Dobrá káva, umí dělat i vynikající latte. Moznost nastaveni velikosti i síly kávy. Jedinou nevýhodou je pro nás doma, že oproti jiným kávovarům mi přijde hlučný.
Előnyök
Dobrá kava, výběr kávy že 3 velikosti
Hátrányok
Hlučnost
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.
70–82 °C-ot alapul véve.