TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

6400 series Nagynyomású gőzfejlesztő

Gyártás megszűnt

Támogatás

6400 seriesNagynyomású gőzfejlesztő

GC6430

6400 series Nagynyomású gőzfejlesztő

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF fájl, 1.2 MB
  • 13 March 2024

Használja ki a kompakt vasalórendszer minden kényelmét és vasaljon kétszer gyorsabban a nagynyomású gőz segítségével.

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben