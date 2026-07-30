Ergonomikus és könnyű, 1,2 kg-os vasaló

A vasaló ergonomikus kialakítása miatt a csuklóra kisebb terhelés esik. A felfelé ívelt fogantyú természetes tartást tesz lehetővé, ugyanakkor csökkenti a vasalás által okozott fizikai megterhelést. Ez a kialakítás feleslegessé teszi az olyan megterhelő mozdulatok ismétlését, mint a vasaló sarkára állítását. A vasaló könnyű (1,2 kg), így a vasalás egyszerű és kényelmes élményt jelent Önnek.