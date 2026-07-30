2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC6450
Hordzár
METAL
Több gőz, gyorsabb vasalás. A Philips gőzfejlesztős vasaló egyedülálló technológiája révén erőteljes gőzt hoz létre, amely könnyebbé, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a vasalást.
A vasaló ergonomikus kialakítása miatt a csuklóra kisebb terhelés esik. A felfelé ívelt fogantyú természetes tartást tesz lehetővé, ugyanakkor csökkenti a vasalás által okozott fizikai megterhelést. Ez a kialakítás feleslegessé teszi az olyan megterhelő mozdulatok ismétlését, mint a vasaló sarkára állítását. A vasaló könnyű (1,2 kg), így a vasalás egyszerű és kényelmes élményt jelent Önnek.
Növelje kétszeresére a vasalási sebességet nagynyomású gőzzel. A nagynyomású gőz mélyen behatol az anyagok szövetébe, így a vasalást gyorssá és egyszerűvé varázsolja, még makacs anyagok esetén is.
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