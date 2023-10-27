2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
13 hosszbeállítás
75perc vez. nélk. használat/8óra töltés
Az új, innovatív fésűvel rendelkező Philips hajvágót úgy terveztük, hogy megakadályozza a haj beszorulását – így folyamatosan vághatja a hajat, amíg el nem készül, megszakítások nélkül.
A Philips Hairclipper 3000 a maximális precizitás érdekében speciális DualCut technológiával rendelkezik. Dupla pengével rendelkezik, és úgy tervezték, hogy ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső napon.
Az önélező acél vágópengéket úgy tervezték, hogy hihetetlenül hosszú élettartamúak legyenek. Még 5 év után is ugyanolyan precízen és pontosan vágnak, mint az első napon.
4.7
5-ből
102
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Toncsika
27/10/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Hajvágó
Nagyon meg vagyok a termékekkel elégedve ajánlom őt
Előnyök
Jó
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó
Kemene
25/04/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Eddigi legjobb készülékem!
Könnyű készülék, ám annál erősebb. Kiváló pengeélesség, hosszú aqumulátor időtartam. Remek választás volt, remek árban! 5 év garancia!!! (Meghosszabbítással.) Ajánlom!
Előnyök
Leírtam, plusz a design!
Hátrányok
Semmi!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó
Zsolesz87
13/11/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes hajnyiró
Maximálisan meg vagyok vele elégedve. Sokáig bírja az akkuja, és jó erős pedig sürü a hajam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó
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