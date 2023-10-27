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Összes sorozat

  • Egyenletes hajvágás – könnyen
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  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
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  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen
  • Egyenletes hajvágás – könnyen

Gyártás megszűnt

Hairclipper series 3000Hajvágó

HC3520/15

4.7
| (102) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Egyenletes hajvágás – könnyen
Egyszerű hajvágás – gyorsan és könnyen. A DualCut technológia önélező pengéi kétszer gyorsabban vágnak*. A Trim-n-Flow technológia részét képezi egy az eltömődést megakadályozó fésűtartozék – így egy lépésben elvégezheti a hajformázást.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Eltömődés nélküli, gyorsabb vágás*

Egyenletes hajvágás – könnyen

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 13 hosszbeállítás

  • 75perc vez. nélk. használat/8óra töltés

Trim-n-Flow technológia a folyamatos vágásért

Trim-n-Flow technológia a folyamatos vágásért

Az új, innovatív fésűvel rendelkező Philips hajvágót úgy terveztük, hogy megakadályozza a haj beszorulását – így folyamatosan vághatja a hajat, amíg el nem készül, megszakítások nélkül.

Maximális precizitás 2-szer annyi pengével

Maximális precizitás 2-szer annyi pengével

A Philips Hairclipper 3000 a maximális precizitás érdekében speciális DualCut technológiával rendelkezik. Dupla pengével rendelkezik, és úgy tervezték, hogy ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső napon.

Tökéletes, mégis gyengéd vágás

Tökéletes, mégis gyengéd vágás

Az önélező acél vágópengéket úgy tervezték, hogy hihetetlenül hosszú élettartamúak legyenek. Még 5 év után is ugyanolyan precízen és pontosan vágnak, mint az első napon.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

102

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

27/10/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Hajvágó

Nagyon meg vagyok a termékekkel elégedve ajánlom őt

Előnyök

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó

25/04/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Eddigi legjobb készülékem!

Könnyű készülék, ám annál erősebb. Kiváló pengeélesség, hosszú aqumulátor időtartam. Remek választás volt, remek árban! 5 év garancia!!! (Meghosszabbítással.) Ajánlom!

Előnyök

Leírtam, plusz a design!

Hátrányok

Semmi!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó

13/11/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes hajnyiró

Maximálisan meg vagyok vele elégedve. Sokáig bírja az akkuja, és jó erős pedig sürü a hajam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hajvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 

  1. Eltömődés nélküli, gyorsabb vágás – legfeljebb 19 mm-es hosszúságú haj levágásán tesztelve, egy korábbi modellel összehasonlítva

  2. 2-szer gyorsabban vág – a korábbi Philips modellhez képest