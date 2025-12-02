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Összes sorozat

  • Gyors, egyenletes hajvágás
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  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
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  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás
  • Gyors, egyenletes hajvágás

Hairclipper series 3000Hajvágó

HC3530/15

4.5
| (715) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Gyors, egyenletes hajvágás
A Philips 3000 hajvágó gyors, egyenletes hajvágást biztosít. A készülék 13 hosszbeállítással, Trim-and-Flow technológiával és DualCut technológiával gondoskodik a gyorsan elkészülő és egyenletesen nyírt frizuráról.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Gyorsabb hajvágás, eltömődés nélküli

Gyors, egyenletes hajvágás

  • Rozsdamentes acélból készült, önélező vágópengék

  • 13 hosszbeállítás

  • 75 perc vez. nélk. használat/8 óra töltés

  • Tartozék szakállfésű

Hosszabb akkumulátor-üzemidő a DuraPower optimalizált kialakításával

Hosszabb akkumulátor-üzemidő a DuraPower optimalizált kialakításával

Egy eszköz, amelyre mindig számíthat a nagyszerű megjelenés érdekében. A DuraPower technológia megvédi a motort és az akkumulátort a túlterheléstől, így hatékonyan meghosszabbítja a hajvágó élettartamát.

A hajhossz beállítása 0,5 mm és 23 mm között könnyen elvégezhető

A hajhossz beállítása 0,5 mm és 23 mm között könnyen elvégezhető

Könnyedén és pontosan beállíthatja a kívánt hajhosszt. Válasszon 12 beállítás közül 1 mm és 23 mm között, 2 mm-es lépésekben. Ha rövidebb vágást szeretne, egyszerűen távolítsa el a fésűt a pontos, 0,5 mm-es vágáshoz.

Önélező acélpengék, nincs szükség olajra

Önélező acélpengék, nincs szükség olajra

A jó megjelenés még soha nem volt ilyen egyszerű. Hajvágóink önélező pengékkel büszkélkedhetnek, amelyek hihetetlenül hosszú élettartamúak, így precíz ápolást biztosítanak az első naptól fogva legalább öt éven át.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

715

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

02/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Végre egy termék,aminek nem egy méteres a vezetéke

Szuper termék.A Philips termékekben még nem csalódtam.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hajvágó

25/06/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Kiváló termék😃 Precízen, pontosan teszi a dolgát😃

Előnyök

Gyors, precíz

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó

23/05/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló

Kicsit lassabb vele a hajvágás mint a húszon akárhány éves régi vezetékessel ami még mindig működik, viszont sokkal pontosabban és szebben lehet vele vágni. Szóval számomra előrelépés és tökéletesebb mint gondoltam.

Előnyök

Precíz vágás.

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3525/15 Hajvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

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