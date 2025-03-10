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Összes sorozat

  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
  • Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz

3000 SeriesMini rizsfőző

HD3093/80

5

| (1) Vélemény

Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz

Főzzön tökéletes pergős rizst egyszerűen a különböző rizsfajtákhoz és egyebekhez tervezett 8 előre beállított programmal. A Philips Mini 3000 Series rizsfőző megfelelő méretű a kis családok számára, és kényelmesen tárolható bármilyen konyhaszekrényben.

Összes előny megtekintése

Ideális 2–3 fő részére

Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz

  • Kompakt (0,85 l nyers rizs)

  • 600 W

  • Fekete + ezüst

  • 8 előre beállított program

Kompakt kialakítás a kis családok számára

Kompakt kialakítás a kis családok számára

Az akár 0,85 liter száraz rizs számára elegendő űrtartalmának köszönhetően tökéletes méretű a kis családok számára, és könnyen tárolható bármilyen szekrényben.

8 előre beállított program rizshez és sok minden máshoz

8 előre beállított program rizshez és sok minden máshoz

Főzzön fehér, barna vagy szusirizst egyetlen gombnyomással, ezenkívül zabkását, levest és sok minden mást is készíthet.

A tapadásmentes bevonat ellenáll a tapadásnak és a karcolásnak

A tapadásmentes bevonat ellenáll a tapadásnak és a karcolásnak

A 4 rétegű belső edény egyenletesen melegszik fel a tapadásmentes bevonatnak köszönhetően, így elősegíti a hosszú élettartamot.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

4
3
2
1

10/03/2025

Lietuva

Lietuva

Turi išansktinius nustatymus

Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 serija

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 serija

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A főzési idő körülbelül 30 perc, 1 mérőpohárnyi rövid szemű rizs felhasználásával végzett tesztek alapján. A tényleges főzési idő változhat, olyan tényezőktől függően, mint a rizs típusa, a rizs mennyisége és a főzési körülmények.