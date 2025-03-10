2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HD3093/80
Kompakt és sokoldalú a tökéletes rizshez és sok minden máshoz
Főzzön tökéletes pergős rizst egyszerűen a különböző rizsfajtákhoz és egyebekhez tervezett 8 előre beállított programmal. A Philips Mini 3000 Series rizsfőző megfelelő méretű a kis családok számára, és kényelmesen tárolható bármilyen konyhaszekrényben.
Kompakt (0,85 l nyers rizs)
600 W
Fekete + ezüst
8 előre beállított program
Az akár 0,85 liter száraz rizs számára elegendő űrtartalmának köszönhetően tökéletes méretű a kis családok számára, és könnyen tárolható bármilyen szekrényben.
Főzzön fehér, barna vagy szusirizst egyetlen gombnyomással, ezenkívül zabkását, levest és sok minden mást is készíthet.
A 4 rétegű belső edény egyenletesen melegszik fel a tapadásmentes bevonatnak köszönhetően, így elősegíti a hosszú élettartamot.
5.0
5-ből
1
Vélemény
Aleksė2
10/03/2025
Lietuva
Turi išansktinius nustatymus
Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 serija
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 serija
A főzési idő körülbelül 30 perc, 1 mérőpohárnyi rövid szemű rizs felhasználásával végzett tesztek alapján. A tényleges főzési idő változhat, olyan tényezőktől függően, mint a rizs típusa, a rizs mennyisége és a főzési körülmények.