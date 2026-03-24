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Sütés-főzés
Összes sorozat
3000 Series Mini rizsfőző
Támogatás
HD3093/80
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HD3093/80 user manual
A Philips rizsfőző nem rendelkezik kijelzővel
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