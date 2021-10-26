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  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
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Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ7310/16

4.8
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kényelmes és alapos
Ez a teljes mértékben lemosható Philips borotva lehetővé teszi, hogy a használatot követően leöblíthesse az eszközt a csap alatt. Kényelmes és alapos borotválkozás minden nap.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Kényelmes és alapos

Rugósan oldódó pajeszvágó

Rugósan oldódó pajeszvágó

A teljes szélességű pajeszvágóval a pajesz és a bajusz tökéletesen formázható.

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
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26/10/2021

Україна

Україна

Замечательный продукт

Пользуюсь бритвой уже несколько лет. За это время внешний вид не изменился, нет ни одного пятнышка потертости. Одно время показалось что ухудшилось качество бритья, фирменных лезвий тогда не смог найти, купил подделку и очень огорчился. Вернулся к старым лезвиям и почувствовал разницу как между небом и землёй. Пользуюсь до сих пор и если вдруг придется менять, то только Филлипс.

Előnyök

1.Возможность мыть под струей воды 2. Тихая работы 3. Прочный корпус 4. Долгий срок службы аккумулятора. 5. Лезвия выше всяких похвал 5. Автономность, нет зависимости от электрической розетки

Hátrányok

Не ищите, их нет

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 