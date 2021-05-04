2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Gyorstöltés
Utazótáska
A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
A Philips borotvafejek bőrbarát kialakításának köszönhetően a borotva tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.
4.8
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
lupus88
04/05/2021
Česká republika
Výborné holení
Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití
Előnyök
univerzálnost
Hátrányok
žádné
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
jasiuzx
09/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Efektywna i solidna
Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
kaszub80
11/03/2014
Polska
Super golarka
Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.