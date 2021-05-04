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  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
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Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ7380/16

4.8
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kényelmes és alapos
A borotva egy egyedülálló precíziós vágórendszerrel van ellátva. A rendkívül vékony körkések résein a hosszú szőrszálakat, a lyukakon pedig a legrövidebb borostát borotválja le. A borotva teljes mértékben kimosható.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Kényelmes és alapos

  • Gyorstöltés

  • Utazótáska

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

Kíméletes körkések

Kíméletes körkések

A Philips borotvafejek bőrbarát kialakításának köszönhetően a borotva tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.

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Értékelések

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4.8

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborné holení

Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití

Előnyök

univerzálnost

Hátrányok

žádné

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

09/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 