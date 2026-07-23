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  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz

cashback

Head Shaver Pro 5000 SeriesKiváló borotva ComfortCut pengékkel

HS5980/15

4.9
| (131) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
A Philips Head Shaver Pro 5000 sorozatú borotva úgy lett kialakítva, hogy alapos borotválkozást biztosítson, miközben kíméletes a bőrhöz. A 360°-ban elforduló tartozék követi a fej vonalát, míg a ComfortCut pengék sima, egyenletes vágást biztosítanak bármely irányban.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

A világ első számú elektromos borotvamárkájától

Tiszta borotválkozás, gyengéd a bőrhöz

  • 360 fokban elforduló, rugalmas fej

  • ComfortCut pengék

  • PowerAdapt érzékelő

  • Ergonomikus design

A világ első számú elektromos borotvamárkájától*

A világ első számú elektromos borotvamárkájától*

A Philips Head Shaver Pro 5000 sorozat úgy lett kialakítva, hogy alapos borotválkozást biztosítson, miközben kíméletes a bőrhöz. Ez a tökéletes eszköz azok számára, akik szeretnének jól kinézni, magabiztosnak érezni magukat és teljes mértékben kifejezni önmagukat.

A 360 fokban elforduló fej minden irányban vágja a szőrt

A 360 fokban elforduló fej minden irányban vágja a szőrt

A teljesen rugalmas egység 360°-ban képes elfordulni, hogy követni tudja a fej vonalát, így még a nehezen elérhető részeken is optimális bőrkontaktust biztosít, elkerülve a kellemetlen érzést és irritációt okozó túlzott nyomáscsúcsokat.

Sima és kíméletes borotválkozás a ComfortCut pengékkel

Sima és kíméletes borotválkozás a ComfortCut pengékkel

Ezzel a Philips borotvával tiszta, kényelmes borotválkozást érhet el. Az elektromos borotva 36 ComfortCut pengéje minden szőrszálat a bőr szintje felett vág le, így sima és egyenletes eredményt biztosít.

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Értékelések

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4.9

5-ből

131

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

23/07/2026

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Strojček funguje ako má. Čistenie je jednoduché. Za mňa naprostá spokojnosť.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Date of Use 2026-07-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Date of Use 2026-07-10

30/04/2026

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Prekonal očakávania

Výborný strojček. Robí to čo má efektívne, rýchlo a bez neporiadku okolo.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Date of Use 2026-04-15

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Date of Use 2026-04-15

28/07/2026

România

România

Ellenőrzött vevő

Foarte bun !

Ma tund zero din 2003. Am avut diverse aparate, dar asta e cel mai bun. L-am primit cadou de ziua mea !! Cel mai tare cadou. Foarte bun, ușor de folosit. Recomand !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min

Date of Use 2026-07-12

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min

Date of Use 2026-07-12

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés. 

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.

  2. 2 év garancia és további 3 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon