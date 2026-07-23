2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
360 fokban elforduló, rugalmas fej
ComfortCut pengék
PowerAdapt érzékelő
Ergonomikus design
A Philips Head Shaver Pro 5000 sorozat úgy lett kialakítva, hogy alapos borotválkozást biztosítson, miközben kíméletes a bőrhöz. Ez a tökéletes eszköz azok számára, akik szeretnének jól kinézni, magabiztosnak érezni magukat és teljes mértékben kifejezni önmagukat.
A teljesen rugalmas egység 360°-ban képes elfordulni, hogy követni tudja a fej vonalát, így még a nehezen elérhető részeken is optimális bőrkontaktust biztosít, elkerülve a kellemetlen érzést és irritációt okozó túlzott nyomáscsúcsokat.
Ezzel a Philips borotvával tiszta, kényelmes borotválkozást érhet el. Az elektromos borotva 36 ComfortCut pengéje minden szőrszálat a bőr szintje felett vág le, így sima és egyenletes eredményt biztosít.
Új
4.9
5-ből
131
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Wowwa
23/07/2026
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Strojček funguje ako má. Čistenie je jednoduché. Za mňa naprostá spokojnosť.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Date of Use 2026-07-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Date of Use 2026-07-10
martulo
30/04/2026
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Prekonal očakávania
Výborný strojček. Robí to čo má efektívne, rýchlo a bez neporiadku okolo.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Date of Use 2026-04-15
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Date of Use 2026-04-15
Gogu de la cazane
28/07/2026
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Foarte bun !
Ma tund zero din 2003. Am avut diverse aparate, dar asta e cel mai bun. L-am primit cadou de ziua mea !! Cel mai tare cadou. Foarte bun, ușor de folosit. Recomand !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min
Date of Use 2026-07-12
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min
Date of Use 2026-07-12
Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés.
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
2 év garancia és további 3 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon