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Összes sorozat

  • A fogközök mindennapos tisztaságáért
  • A fogközök mindennapos tisztaságáért
  • A fogközök mindennapos tisztaságáért
  • A fogközök mindennapos tisztaságáért
  • A fogközök mindennapos tisztaságáért
  • A fogközök mindennapos tisztaságáért
  • A fogközök mindennapos tisztaságáért
  • A fogközök mindennapos tisztaságáért

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard és Comfort

HX3072/00

4.7
| (201) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
A fogközök mindennapos tisztaságáért
Tapasztalja meg a kíméletes, mégis hatékony fogköztisztítást a Philips Sonicare Compact fogköztisztító fúvókáival. A Standard fúvóka célzott tisztítást biztosít a fogak között, míg a puha végű Comfort fúvókát az érzékeny íny számára tervezték.
Összes előny megtekintése

A kezelt területeken található lepedék 99,9%-át eltávolítja*

A fogközök mindennapos tisztaságáért

  • A mindennapos tisztaságért

  • Egészségesebb fogíny már 4 hét alatt**

  • 2 tipp: N1 Standard a fogközök tisztításához és N2 Comfort az érzékeny fogakhoz és ínyhez

  • Csak a Philips Sonicare Compact fogköztisztítóval kompatibilis

N1 Standard fúvóka, amely ideális az alapos mindennapos tisztításhoz

N1 Standard fúvóka, amely ideális az alapos mindennapos tisztításhoz

Az N1 Standard fúvóka ideális az általános napi tisztításhoz, mivel hatékonyan távolítja el a lepedéket és a fogak közötti, illetve az íny mentén lerakódó szennyeződéseket.

N1 egyetlen vízsugaras tisztítás, amely ideális az ételmaradékok eltávolításához

N1 egyetlen vízsugaras tisztítás, amely ideális az ételmaradékok eltávolításához

Az N1 Standard egyetlen vízsugaras hegy ideális a makacs ételmaradékok eltávolításához. A felhasználók 97%-a egyetért azzal, hogy a termék alkalmas a fogak közötti ételmaradékok eltávolítására***.

Az N2 Comfort fúvóka az érzékeny fogakhoz és fogínyhez ideális

Az N2 Comfort fúvóka az érzékeny fogakhoz és fogínyhez ideális

Az N2 Comfort fúvóka puha gumivége kifejezetten az érzékeny fogak és íny kezelésére lett kifejlesztve, anélkül, hogy a lepedékeltávolítás hatékonysága csökkenne. A felhasználók 95%-a egyetért azzal, hogy a fej különösen kíméletes az ínyhez.**

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

201

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

11/08/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper tisztaság

Tiszta érzetet biztosít egész napra, könnyen magammal vihetem bárhová. Szuper készülék.

Előnyök

Praktikus, megbízható

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Szájzuhany

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Szájzuhany

23/06/2023

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó szájzuhany

Volt már hasonló szájzuhanyom egy másik márka. Hozza amit kell számomra tökéletes megoldás ráadásul praktikus mert magammal vihetem bárhová. Több fokozatban állítható intenzitás így bárkinek nyugodtan ajánlom. Fogszabályzó mellé tökéletes és “életmentő” kiegészítő!

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Szájzuhany

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Szájzuhany

01/06/2023

Magyarország

Magyarország

Kedvenc szájápolási eszközöm

Pár nap használat után nagy kedvencem lett a Philips szájzuhany. Már az első használat után tisztábbnak éreztem a fogaimat. Tetszik a praktikussága, és a gyors hatékony használata. Fogszabályozó után retenciós ív került felhelyezésre a fogaimra, ami megnehezítette a fogak tisztítását a mindennapok során. A Philips szájzuhany segítségével a mindennapi szájápolási rutinom mindössze egy perccel lett hosszabb, cserébe pedig tökéletesen tiszták a fogaim, a fogközöknél is. A fogselyemmel szemben számomra sokkal gyorsabb és egyszerű használatot biztosít. Másik nagy előnye hogy egyetlen töltéssel akár az egész nyaralás alatt használható, és kényelmesen a hozzá kapott utazó tokban magunkal vihetjük. 360 fokban forgatható feje segítségével mindenhol elérhetőek vele a fogaink. 2 fajta cserélhető fejjel és tisztítási funkcióval rendelkezik, így mindenki megtalálják a számára megfelelőt. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, főleg akinek nehezen hozzáférhetőek a fogközei és fogszabályzás alatt vagy után van, mert ezzel a készülékkel gyerekjáték a fogak tisztítása mindössze egy perc alatt.

Előnyök

gyorsaság, alaposság

Hátrányok

Nem volt ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Szájzuhany

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Szájzuhany

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatban, az egyedi eredmények eltérők lehetnek

  2. Comfort fúvókával használva, felmérés, USA, N=109, 2023

  3. Standard fúvókával használva, felmérés, USA, N=109, 2023