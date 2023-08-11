2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A mindennapos tisztaságért
Egészségesebb fogíny már 4 hét alatt**
2 tipp: N1 Standard a fogközök tisztításához és N2 Comfort az érzékeny fogakhoz és ínyhez
Csak a Philips Sonicare Compact fogköztisztítóval kompatibilis
Az N1 Standard fúvóka ideális az általános napi tisztításhoz, mivel hatékonyan távolítja el a lepedéket és a fogak közötti, illetve az íny mentén lerakódó szennyeződéseket.
Az N1 Standard egyetlen vízsugaras hegy ideális a makacs ételmaradékok eltávolításához. A felhasználók 97%-a egyetért azzal, hogy a termék alkalmas a fogak közötti ételmaradékok eltávolítására***.
Az N2 Comfort fúvóka puha gumivége kifejezetten az érzékeny fogak és íny kezelésére lett kifejlesztve, anélkül, hogy a lepedékeltávolítás hatékonysága csökkenne. A felhasználók 95%-a egyetért azzal, hogy a fej különösen kíméletes az ínyhez.**
4.7
5-ből
201
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Mandula 20
11/08/2023
Magyarország
Szuper tisztaság
Tiszta érzetet biztosít egész napra, könnyen magammal vihetem bárhová. Szuper készülék.
Előnyök
Praktikus, megbízható
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Szájzuhany
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Szájzuhany
KAndrea1
23/06/2023
Magyarország
Nagyon jó szájzuhany
Volt már hasonló szájzuhanyom egy másik márka. Hozza amit kell számomra tökéletes megoldás ráadásul praktikus mert magammal vihetem bárhová. Több fokozatban állítható intenzitás így bárkinek nyugodtan ajánlom. Fogszabályzó mellé tökéletes és “életmentő” kiegészítő!
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Szájzuhany
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Szájzuhany
Ani211
01/06/2023
Magyarország
A promóció része
Kedvenc szájápolási eszközöm
Pár nap használat után nagy kedvencem lett a Philips szájzuhany. Már az első használat után tisztábbnak éreztem a fogaimat. Tetszik a praktikussága, és a gyors hatékony használata. Fogszabályozó után retenciós ív került felhelyezésre a fogaimra, ami megnehezítette a fogak tisztítását a mindennapok során. A Philips szájzuhany segítségével a mindennapi szájápolási rutinom mindössze egy perccel lett hosszabb, cserébe pedig tökéletesen tiszták a fogaim, a fogközöknél is. A fogselyemmel szemben számomra sokkal gyorsabb és egyszerű használatot biztosít. Másik nagy előnye hogy egyetlen töltéssel akár az egész nyaralás alatt használható, és kényelmesen a hozzá kapott utazó tokban magunkal vihetjük. 360 fokban forgatható feje segítségével mindenhol elérhetőek vele a fogaink. 2 fajta cserélhető fejjel és tisztítási funkcióval rendelkezik, így mindenki megtalálják a számára megfelelőt. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, főleg akinek nehezen hozzáférhetőek a fogközei és fogszabályzás alatt vagy után van, mert ezzel a készülékkel gyerekjáték a fogak tisztítása mindössze egy perc alatt.
Előnyök
gyorsaság, alaposság
Hátrányok
Nem volt ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Szájzuhany
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Szájzuhany
laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatban, az egyedi eredmények eltérők lehetnek
Comfort fúvókával használva, felmérés, USA, N=109, 2023
Standard fúvókával használva, felmérés, USA, N=109, 2023