Ez a gép zseniális, sokkal magasabb tisztaság-érzetet ad, mint amit eddig bármikor is elérhettem, hiába tisztítottam alaposan a fogaimat! Már egy ideje elektromos fogkefét használok, a kettő együtt pedig már abszolút mindent megtesz, amiről csak álmodhatok szájhigiénia terén, és mindezt könnyedén a hagyományos eszközökhöz képest. Őszintén szólva eddig a fogselymet ugyan kötelességtudóan használtam, ahogy kell; de nagyon nem szerettem, mert bevallom, hiába próbáltam jól használni, időnként elég erőteljes garatreflexet váltott ki nálam, így még kellemetlen is volt; ezzel a szájzuhannyal ez sosem fordult elő, kellemes, masszírozó érzés a használata. Kifejezetten előnyös, hogy két különböző fej tartozik hozzá, így a párommal mindketten tudjuk használni anélkül, hogy plusz költségekbe vernénk magunkat. Mindkét fejet kipróbáltam, nekem a Quad Stream jött be igazán, de a Standard is jól végzi a dolgát. Ami a legelképesztőbb, hogy már két hete használjuk ketten, de még mindig bírja egy töltéssel!.. A vezeték nélkülisége pedig számomra egy áldás, mert amúgy olyan vagyok, mint egy gyerek, észrevétlenül beletekerem magam mindenbe. :D Az állítható tisztítási és intenzitási módok nagyon jók, mert míg én mindenből a legalacsonyabbat választom - érzékeny fogaim vannak, és így kifejezetten kellemes érzés használni -, addig a kedves mindenből a legerősebbet, mert az ő nagyon erős fogaihoz azt érzi hatékonyabbnak, így egy készülékkel két nagyon különböző ember is jól elboldogulhat és személyre szabhatja magának a használatát. Az utazótok hamarosan jól fog jönni, nyaralásra is biztonságosan magunkkal vihetjük; és tekintve az elképesztően hosszú akkumulátor-időt, még az is lehet, hogy a töltőt be sem csomagolom. :D Azoknak, akik még előtte sosem használtak szájzuhanyt, érdemes az első pár nap használatnál még párhuzamosan fogselymet is használni, így leellenőrizve magadat; hamar kiderül, hol kell alaposabban vagy más szögben tartva használni a készüléket. Pár nap után abszolút rááll az ember keze, így már magában is magabiztosan használható, nekem így volt a legkönnyebb a leghatékonyabb módon megtanulni használni. ;) Egy áldás ez a termék, egyszerűen nem tudok róla semmi rosszat mondani; az egyetlen, ami nem igazán passzol hozzám, az a víztartály mérete, minden alkalommal kétszer kell megtöltenem, de az is hozzá tartozik az igazsághoz, hogy ezt könnyedén, 2 mp alatt meg lehet tenni menet közben is, és én kifejezetten ráérősen, lassan használom, szóval kevésbé szüttyögőseknél simán elég lehet egy adag víz is. :D Nem tudom, ki találta ki ezt a cuccot, de hálásan köszönöm neki, végtelenül megkönnyítette az életem!