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Összes sorozat

  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.

Pénzvisszafizetési garancia

Philips Sonicare 2100 SeriesSzónikus elektromos fogkefe

HX3651/12

HX365LB

4.8
| (143) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Világoskék
Világoskék
White
White
Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
A szónikus technológia és a kefefej gyengéden és akár 3-szor* hatékonyabban távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Akár 3-szor hatékonyabb lepedékeltávolítás

Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.

  • Szónikus technológia

  • QuadPacer vezető és SmarTimer időzítő

  • Vékony, ergonomikus kialakítás

  • 14 napos akkumulátor-élettartam

Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

A frissítő élmény érdekében a sörték erőteljes rezgései mikrobuborékokat juttatnak mélyen a fogak közé és eloszlatják a fogíny mentén. A 2 perces fogmosás hatása két hónapnyi hagyományos fogmosással ér fel.** A percenkénti 31 000 tisztítómozdulat gyengéden tisztítja a fogakat, fellazítja és eltávolítja a lepedéket a kivételesen alapos mindennapi tisztításhoz.

A kézi fogkefékhez képest akár háromszor hatékonyabb lepedékeltávolítás*

A kézi fogkefékhez képest akár háromszor hatékonyabb lepedékeltávolítás*

A fejlett szónikus technológiával rendelkező Sonicare elektromos fogkefe klinikailag igazoltan akár 3-szor hatékonyabban* távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe. Eltávolítja a lepedéket a fogakról és az íny mentén, miközben védi az ínyt.

Biztonságos és kíméletes használat

Biztonságos és kíméletes használat

A Sonicare fogkefe alapos tisztítást eredményez anélkül, hogy durván bánna a fogaival és az ínyével. A gyengéd, mégis erőteljes szónikus rezgések kivételes tisztítást biztosítanak, miközben kímélik a fogakat és az ínyt.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.8

5-ből

143

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

08/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon ajánlom!

Nagyon ajánlom, sokkal jobb mint bármely más elektromos fogkefe!

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/11 Szónikus elektromos fogkefe

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/11 Szónikus elektromos fogkefe

17/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Remek

Kíméletesebben, de hatékonyabban tisztít, mint a kézi fogkefe.Napi kétszeri használat mellett még csak egyszer kellett tölteni.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/11 Szónikus elektromos fogkefe

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/11 Szónikus elektromos fogkefe

29/09/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló fogkefe

Ár-érték arányban nagyon szuper fogkefe. 2 hónapja kaptam, még le sem merült, pedig min. napi 2x használatban van. Nagyon szeretem

Előnyök

Ár-érték arányban kiváló fogkefe, nagyon jól tisztít, az akksija élettartama is szuper.

Hátrányok

Nincs ilyen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/12 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/12 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. a kézi fogkefékhez képest, az egészségesebb fogakért és ínyért

  2. Az egyedi eredmények eltérők lehetnek

  3. Iktatott adatok

  4. naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban