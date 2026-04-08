2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HX3651/12
HX365LB
Elérhető
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Szónikus technológia
QuadPacer vezető és SmarTimer időzítő
Vékony, ergonomikus kialakítás
14 napos akkumulátor-élettartam
A frissítő élmény érdekében a sörték erőteljes rezgései mikrobuborékokat juttatnak mélyen a fogak közé és eloszlatják a fogíny mentén. A 2 perces fogmosás hatása két hónapnyi hagyományos fogmosással ér fel.** A percenkénti 31 000 tisztítómozdulat gyengéden tisztítja a fogakat, fellazítja és eltávolítja a lepedéket a kivételesen alapos mindennapi tisztításhoz.
A fejlett szónikus technológiával rendelkező Sonicare elektromos fogkefe klinikailag igazoltan akár 3-szor hatékonyabban* távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe. Eltávolítja a lepedéket a fogakról és az íny mentén, miközben védi az ínyt.
A Sonicare fogkefe alapos tisztítást eredményez anélkül, hogy durván bánna a fogaival és az ínyével. A gyengéd, mégis erőteljes szónikus rezgések kivételes tisztítást biztosítanak, miközben kímélik a fogakat és az ínyt.
4.8
5-ből
143
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Petihu
08/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon ajánlom!
Nagyon ajánlom, sokkal jobb mint bármely más elektromos fogkefe!
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/11 Szónikus elektromos fogkefe
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/11 Szónikus elektromos fogkefe
ÁgiVörös
17/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Remek
Kíméletesebben, de hatékonyabban tisztít, mint a kézi fogkefe.Napi kétszeri használat mellett még csak egyszer kellett tölteni.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/11 Szónikus elektromos fogkefe
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/11 Szónikus elektromos fogkefe
29/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló fogkefe
Ár-érték arányban nagyon szuper fogkefe. 2 hónapja kaptam, még le sem merült, pedig min. napi 2x használatban van. Nagyon szeretem
Előnyök
Ár-érték arányban kiváló fogkefe, nagyon jól tisztít, az akksija élettartama is szuper.
Hátrányok
Nincs ilyen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/12 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 Series HX3651/12 Szónikus elektromos fogkefe
a kézi fogkefékhez képest, az egészségesebb fogakért és ínyért
Az egyedi eredmények eltérők lehetnek
Iktatott adatok
naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban