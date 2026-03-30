Már az első, de további 3 használat után látványosan fehérek lettek a fogaim - dohányzom, sajnos. Fogmosás után tükör simak a fogaim, tökéletesen tisztit. A fogkozoknel vannak kétségeim az eddigi fejekkel. Nagyon örülök, hogy megrendeltem. Kar, hogy korabban nem figyeltem fel a szonikus fogkefere. Egyedul a fogkefe fejek kiválasztása okoz nagy nehézséget, a leírások “csak” közepesen keménynek jelölik a többséget. Mar három különböző fejet /3x4 db , a nagyon magas ár!!/, de meg mindig kettő fajta van, amit ki kellene próbálni a vásárlói vélemények alapján, hatha azok a fogkozok tisztítására és szamomra a legmegfelobb lehetne. Sajnos a nagyon kedvező akcióról a kísérletező rendeléseim alatt és miatt lemaradtam. Kar, hogy nincs olyan 4 db-os csomagolás, ami egyenként különböző fejeket tartalmaz, így lenne lehetőség megtalálni az egyen számára megfelelőt, melyik fajtába ruhazzon be. A fejek ára olyan eltúlzott, h már 3 evre való fejet vásároltam - a 2 db-os csomagolasnak meg magasabb az ára -, már nem biztos, hogy megéri megtudnom újabb 25-30.000.- Ft befektetése mellett, h a meg kinézett, kétféle potfej lenne-e a tökéletes nekem. A szonikus fogkefet mindenkinek csak ajánlani tudom, ahogy elégedettsége mez látva már ismerőseim közül tízen meg is vásároltak. A Philips márkához több tíz éve ragaszkodom a kiváló minőség miatt, nem volt kérdés, h fogkefe is csak ez a marka lehet.