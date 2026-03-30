2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HX3671/14
HX367BK
Elérhető
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Szónikus technológia
Nyomásérzékelő
QuadPacer vezető és SmarTimer időzítő
Vékony, ergonomikus kialakítás
A frissítő élmény érdekében a sörték erőteljes rezgései mikrobuborékokat juttatnak mélyen a fogak közé és eloszlatják a fogíny mentén. A 2 perces fogmosás hatása két hónapnyi hagyományos fogmosással ér fel.** A percenkénti 31 000 tisztítómozdulat gyengéden tisztítja a fogakat, fellazítja és eltávolítja a lepedéket a kivételesen alapos mindennapi tisztításhoz.
A fejlett szónikus technológiával rendelkező Sonicare elektromos fogkefe klinikailag igazoltan akár 3-szor hatékonyabban* távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe. Eltávolítja a lepedéket a fogakról és az íny mentén, miközben védi az ínyt.
A beépített nyomásérzékelő automatikusan érzékeli a felhasználó által kifejtett nyomást, figyelmeztet, és automatikusan csökkenti a fogkefe rezgését, hogy megóvja fogínyét. A fogkefe pulzáló hangot ad emlékeztetőül, hogy enyhítse a nyomást. 10 ember közül 7 találta úgy, hogy ez a funkció segített nekik a hatékonyabb fogmosásban.
4.7
5-ből
373
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Ncsk
30/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Sonicare 3100 elektromos
Szuper termék. Egyszerűen imádom és már az egész család ilyet használ. A Sonicare 2100 és a Sonicare 3100 egyaránt teszi a dolgát. Az akkumlátor kb. 2 hétig bírja egy töltéssel.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3675/15 Szónikus elektromos fogkefe
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3675/15 Szónikus elektromos fogkefe
Ildikó09
18/09/2025
Magyarország
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3671/13 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3671/13 Szónikus elektromos fogkefe
VikiB09
30/08/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes
Imádom, nem tudom hogy lehettem meg eddig nélküle. Már rendeltem egyet a páromnak is. Mindenkinek csak ajánlani tudom !
Előnyök
A funkciói nagyon hasznosak
Hátrányok
Semmi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3671/11 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3671/11 Szónikus elektromos fogkefe
a kézi fogkefékhez képest, az egészségesebb fogakért és ínyért
Az egyedi eredmények eltérők lehetnek
Iktatott adatok
naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban