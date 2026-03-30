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Összes sorozat

  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.

Pénzvisszafizetési garancia

Philips Sonicare 3100 seriesSzónikus elektromos fogkefe

HX3671/14

HX367BK

4.7
| (373) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Cukorrózsaszín
Cukorrózsaszín
Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
A szónikus technológia és a kefefej gyengéden és akár 3-szor* hatékonyabban távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Akár 3-szor hatékonyabb lepedékeltávolítás

Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.

  • Szónikus technológia

  • Nyomásérzékelő

  • QuadPacer vezető és SmarTimer időzítő

  • Vékony, ergonomikus kialakítás

Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

A frissítő élmény érdekében a sörték erőteljes rezgései mikrobuborékokat juttatnak mélyen a fogak közé és eloszlatják a fogíny mentén. A 2 perces fogmosás hatása két hónapnyi hagyományos fogmosással ér fel.** A percenkénti 31 000 tisztítómozdulat gyengéden tisztítja a fogakat, fellazítja és eltávolítja a lepedéket a kivételesen alapos mindennapi tisztításhoz.

A kézi fogkefékhez képest akár háromszor hatékonyabb lepedékeltávolítás*

A kézi fogkefékhez képest akár háromszor hatékonyabb lepedékeltávolítás*

A fejlett szónikus technológiával rendelkező Sonicare elektromos fogkefe klinikailag igazoltan akár 3-szor hatékonyabban* távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe. Eltávolítja a lepedéket a fogakról és az íny mentén, miközben védi az ínyt.

A beépített nyomásérzékelő védi a fogakat és az ínyt

A beépített nyomásérzékelő védi a fogakat és az ínyt

A beépített nyomásérzékelő automatikusan érzékeli a felhasználó által kifejtett nyomást, figyelmeztet, és automatikusan csökkenti a fogkefe rezgését, hogy megóvja fogínyét. A fogkefe pulzáló hangot ad emlékeztetőül, hogy enyhítse a nyomást. 10 ember közül 7 találta úgy, hogy ez a funkció segített nekik a hatékonyabb fogmosásban.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.7

5-ből

373

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

30/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Sonicare 3100 elektromos

Szuper termék. Egyszerűen imádom és már az egész család ilyet használ. A Sonicare 2100 és a Sonicare 3100 egyaránt teszi a dolgát. Az akkumlátor kb. 2 hétig bírja egy töltéssel.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3675/15 Szónikus elektromos fogkefe

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3675/15 Szónikus elektromos fogkefe

18/09/2025

Magyarország

Magyarország

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3671/13 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3671/13 Szónikus elektromos fogkefe

30/08/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes

Imádom, nem tudom hogy lehettem meg eddig nélküle. Már rendeltem egyet a páromnak is. Mindenkinek csak ajánlani tudom !

Előnyök

A funkciói nagyon hasznosak

Hátrányok

Semmi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3671/11 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3671/11 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. a kézi fogkefékhez képest, az egészségesebb fogakért és ínyért

  2. Az egyedi eredmények eltérők lehetnek

  3. Iktatott adatok

  4. naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban