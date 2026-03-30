Hihetetlenül nagy a különbség az előzőleg használt (más márkájú) elektromos fogkefe és ez között. Klasszisokkal jobban tisztít, minden fogmosás után érezhetően selymesek és tiszták a fogaim. Végre azt érzem hogy nem nyűg a fogmosás, nem ,,rezeg” tőle az egész fejem. Halk és hatékony, nagyon teszi a dolgát.