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Összes sorozat

  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
  • Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.

Pénzvisszafizetési garancia

Philips Sonicare 3100 seriesSzónikus elektromos fogkefe

HX3673/14

HX367BK

4.8
| (147) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Cukorrózsaszín
Fehér
Fekete
Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.
A szónikus technológia és a kefefej gyengéden és akár 3-szor* hatékonyabban távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Akár 3-szor hatékonyabb lepedékeltávolítás

Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a szónikus technológia.

  • Szónikus technológia

  • Nyomásérzékelő

  • QuadPacer vezető és SmarTimer időzítő

  • Vékony, ergonomikus kialakítás

Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

A frissítő élmény érdekében a sörték erőteljes rezgései mikrobuborékokat juttatnak mélyen a fogak közé és eloszlatják a fogíny mentén. A 2 perces fogmosás hatása két hónapnyi hagyományos fogmosással ér fel.** A percenkénti 31 000 tisztítómozdulat gyengéden tisztítja a fogakat, fellazítja és eltávolítja a lepedéket a kivételesen alapos mindennapi tisztításhoz.

A kézi fogkefékhez képest akár háromszor hatékonyabb lepedékeltávolítás*

A kézi fogkefékhez képest akár háromszor hatékonyabb lepedékeltávolítás*

A fejlett szónikus technológiával rendelkező Sonicare elektromos fogkefe klinikailag igazoltan akár 3-szor hatékonyabban* távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe. Eltávolítja a lepedéket a fogakról és az íny mentén, miközben védi az ínyt.

A beépített nyomásérzékelő védi a fogakat és az ínyt

A beépített nyomásérzékelő védi a fogakat és az ínyt

A beépített nyomásérzékelő automatikusan érzékeli a felhasználó által kifejtett nyomást, figyelmeztet, és automatikusan csökkenti a fogkefe rezgését, hogy megóvja fogínyét. A fogkefe pulzáló hangot ad emlékeztetőül, hogy enyhítse a nyomást. 10 ember közül 7 találta úgy, hogy ez a funkció segített nekik a hatékonyabb fogmosásban.

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Értékelések

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4.8

5-ből

147

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

5
4
3
2
1

Mentő Peti

30/03/2026

Magyarország

A promóció része

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék

Az egyéb elektromos fogkefékhez képest ez sokkal alaposabban tisztít és ezt használva nem érzékeny a fogam. Rövid idő alatt, amióta használom, már észrevehető a tisztább feherebb érzés.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/13 Szónikus elektromos fogkefe

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/13 Szónikus elektromos fogkefe

szeva78

27/02/2026

Magyarország

A promóció része

Ellenőrzött vevő

Remek!!

Az elején kicsit fura volt a "rezgés" de már teljesen megszoktam, nagyon jól megtisztítja a fogamat. Praktikus a fél percenkénti jelzés, hogy meddig mossak egy területet. Meg vagyok elégedve.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/13 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/13 Szónikus elektromos fogkefe

Encsi74

03/06/2024

Magyarország

A promóció része

Ellenőrzött vevő

Minőségi fogkefe

Sokkal tisztábbak a fogaim, nem bántam meg a vételt. Ráadásul a tokban magammal tudom vinni bárhova.

Előnyök

Jobban tisztítja a fogakat, mint egy hagyományos fogkefe

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/11 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/11 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. a kézi fogkefékhez képest, az egészségesebb fogakért és ínyért

  2. Az egyedi eredmények eltérők lehetnek

  3. Iktatott adatok

  4. naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban