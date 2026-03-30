2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HX3673/14
HX367BK
Elérhető
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Szónikus technológia
Nyomásérzékelő
QuadPacer vezető és SmarTimer időzítő
Vékony, ergonomikus kialakítás
A frissítő élmény érdekében a sörték erőteljes rezgései mikrobuborékokat juttatnak mélyen a fogak közé és eloszlatják a fogíny mentén. A 2 perces fogmosás hatása két hónapnyi hagyományos fogmosással ér fel.** A percenkénti 31 000 tisztítómozdulat gyengéden tisztítja a fogakat, fellazítja és eltávolítja a lepedéket a kivételesen alapos mindennapi tisztításhoz.
A fejlett szónikus technológiával rendelkező Sonicare elektromos fogkefe klinikailag igazoltan akár 3-szor hatékonyabban* távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe. Eltávolítja a lepedéket a fogakról és az íny mentén, miközben védi az ínyt.
A beépített nyomásérzékelő automatikusan érzékeli a felhasználó által kifejtett nyomást, figyelmeztet, és automatikusan csökkenti a fogkefe rezgését, hogy megóvja fogínyét. A fogkefe pulzáló hangot ad emlékeztetőül, hogy enyhítse a nyomást. 10 ember közül 7 találta úgy, hogy ez a funkció segített nekik a hatékonyabb fogmosásban.
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4.8
5-ből
147
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Mentő Peti
30/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék
Az egyéb elektromos fogkefékhez képest ez sokkal alaposabban tisztít és ezt használva nem érzékeny a fogam. Rövid idő alatt, amióta használom, már észrevehető a tisztább feherebb érzés.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/13 Szónikus elektromos fogkefe
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/13 Szónikus elektromos fogkefe
szeva78
27/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Remek!!
Az elején kicsit fura volt a "rezgés" de már teljesen megszoktam, nagyon jól megtisztítja a fogamat. Praktikus a fél percenkénti jelzés, hogy meddig mossak egy területet. Meg vagyok elégedve.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/13 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/13 Szónikus elektromos fogkefe
Encsi74
03/06/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Minőségi fogkefe
Sokkal tisztábbak a fogaim, nem bántam meg a vételt. Ráadásul a tokban magammal tudom vinni bárhova.
Előnyök
Jobban tisztítja a fogakat, mint egy hagyományos fogkefe
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/11 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 series HX3673/11 Szónikus elektromos fogkefe
a kézi fogkefékhez képest, az egészségesebb fogakért és ínyért
Az egyedi eredmények eltérők lehetnek
Iktatott adatok
naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban