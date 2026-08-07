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Philips Sonicare 3100 series Szónikus elektromos fogkefe

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Philips Sonicare 3100 seriesSzónikus elektromos fogkefe

HX3673/14

HX367BK

Philips Sonicare 3100 series Szónikus elektromos fogkefe

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Elérhető

Cukorrózsaszín
Cukorrózsaszín
Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

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Útmutatók és dokumentumok

Egyesült királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat - English (US)

  • PDF fájl, 45.8 kB
  • 7 August 2026

Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 5 MB
  • 17 December 2021

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