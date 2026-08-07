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Elektromos fogkefék
Összes sorozat
Philips Sonicare 3100 series Szónikus elektromos fogkefe
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HX3673/14
HX367BK
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Egyesült királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat - English (US)
Felhasználói útmutató
Mind (3)
Hogyan működik a nyomásérzékelő visszajelzése a Sonicare fogkefémen?
Hogyan tisztítsam Philips Sonicare fogkefémet?
Miért nincs adapter a termékhez?
ProResults4 db-os csomagolású fogkefefejek
Optimal White2 db-os csomagolású fogkefefejek
Optimal White8 db-os csomagolású fogkefefejek
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Philips SonicareTöltőalap
Philips SonicareUSB-A hálózati adapter
A Sonicare fogkefe hangos zajjal működik
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