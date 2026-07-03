2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása
Nyomásérzékelő
4 fogmosási beállítás
Egyszerű bevezető
21 napos akkumulátor-élettartam
Ez az elektromos fogkefe W fogkefefejjel rendelkezik. A sűrűn elhelyezkedő sörtéknek köszönhetően akár 5-ször több lepedéket távolít el*, miközben az egész szájnak üdítő tisztaságot biztosít.
A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.
Gyakran előfordul, hogy túl erősen mosunk fogat, ezért ez a Philips Sonicare fogkefe érintéses visszajelzést alkalmazó nyomásérzékelővel rendelkezik, amely észleli a túlzott nyomást. Ha túl erősen mosunk fogat, a fogkefe gyengéd rezgésekkel emlékeztet, hogy enyhítsük a nyomást, így az íny védve marad.
5.0
5-ből
69
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
CristinaaaGh
03/07/2026
România
Produsul mi-a depășit așteptările.
O periuță silențioasă, cu un design foarte elegant. Curăță mai bine decât o periuța cu capăt rotund si este perfectă pentru oricine deoarece are 4 funcții, o adevărată plăcere să te speli pe dinți.
Előnyök
Silențioasă
Hátrányok
Puțin cam greu de pus/ scos capătul periuței
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4044/41 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Date of Use 2026-05-31
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4044/41 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Date of Use 2026-05-31
01/07/2026
România
Curățare excelenta și foarte ușor de folosit
Sunt foarte mulțumită de această periuță de dinți. Curăță dinții excelent, lasă o senzație de prospețime după fiecare utilizare și îndepărtează placa bacteriană mult mai eficient decât o periuță manuală. Bateria are o autonomie foarte bună, iar încărcarea este simplă. Îmi place și faptul că este silențioasă, ușoară și confortabilă în mână. O recomand cu încredere tuturor celor care își doresc o igienă orală de calitate.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4041/48 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Date of Use 2026-06-01
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4041/48 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Date of Use 2026-06-01
01/07/2026
România
Am această periuță de 2 luni și chiar se simte diferența dinții mei sunt mai curați și gingiile nu sângerează. Recomand cu încredere
Előnyök
Senzor de presiune, timer incorporat, baterie ce tine foarte mult
Hátrányok
Nu am gasit pana acum
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4041/48 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Date of Use 2026-05-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4041/48 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Date of Use 2026-05-05
egy kézi fogkeféhez képest