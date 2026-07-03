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Összes sorozat

  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

Pénzvisszafizetési garancia

Philips Sonicare 4100Elektromos fogkefe

HX4043/48

5
| (69) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Tengerkék
Tengerkék
Üde lila
Üde lila
Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
Váltson könnyedén elektromos fogkefével való fogmosásra az alapvető fontosságú Philips Sonicare 4000 Series készülékkel, amellyel a kézi fogkefékhez képest akár 5-ször több lepedéket távolíthat el.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Akár 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása*

Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

  • 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása

  • Nyomásérzékelő

  • 4 fogmosási beállítás

  • Egyszerű bevezető

  • 21 napos akkumulátor-élettartam

Akár 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása*

Akár 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása*

Ez az elektromos fogkefe W fogkefefejjel rendelkezik. A sűrűn elhelyezkedő sörtéknek köszönhetően akár 5-ször több lepedéket távolít el*, miközben az egész szájnak üdítő tisztaságot biztosít.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

A nyomásérzékelőnk elősegíti a fogíny védelmét

A nyomásérzékelőnk elősegíti a fogíny védelmét

Gyakran előfordul, hogy túl erősen mosunk fogat, ezért ez a Philips Sonicare fogkefe érintéses visszajelzést alkalmazó nyomásérzékelővel rendelkezik, amely észleli a túlzott nyomást. Ha túl erősen mosunk fogat, a fogkefe gyengéd rezgésekkel emlékeztet, hogy enyhítsük a nyomást, így az íny védve marad.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

69

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

03/07/2026

România

România

Produsul mi-a depășit așteptările.

O periuță silențioasă, cu un design foarte elegant. Curăță mai bine decât o periuța cu capăt rotund si este perfectă pentru oricine deoarece are 4 funcții, o adevărată plăcere să te speli pe dinți.

Előnyök

Silențioasă

Hátrányok

Puțin cam greu de pus/ scos capătul periuței

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4044/41 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Date of Use 2026-05-31

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4044/41 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Date of Use 2026-05-31

01/07/2026

România

România

Curățare excelenta și foarte ușor de folosit

Sunt foarte mulțumită de această periuță de dinți. Curăță dinții excelent, lasă o senzație de prospețime după fiecare utilizare și îndepărtează placa bacteriană mult mai eficient decât o periuță manuală. Bateria are o autonomie foarte bună, iar încărcarea este simplă. Îmi place și faptul că este silențioasă, ușoară și confortabilă în mână. O recomand cu încredere tuturor celor care își doresc o igienă orală de calitate.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4041/48 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Date of Use 2026-06-01

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4041/48 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Date of Use 2026-06-01

01/07/2026

România

România

Am această periuță de 2 luni și chiar se simte diferența dinții mei sunt mai curați și gingiile nu sângerează. Recomand cu încredere

Előnyök

Senzor de presiune, timer incorporat, baterie ce tine foarte mult

Hátrányok

Nu am gasit pana acum

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4041/48 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Date of Use 2026-05-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 HX4041/48 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Date of Use 2026-05-05

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. egy kézi fogkeféhez képest