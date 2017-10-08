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  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare For KidsSzónikus elektromos fogkefe

HX6381/02

4.7
| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
Philips Sonicare elektromos fogkefe a ragyogó mosolyért
Összes előny megtekintése

Elektromos fogkefe gyermekek számára

Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra

  • 2 üzemmód

Kornak megfelelő fogkefefejek a gyerekek fogainak védelmére

Kornak megfelelő fogkefefejek a gyerekek fogainak védelmére

Ez a Philips Sonicare elektromos fogkefe 2 fogkefefej-mérettel rendelkezik, amely speciálisan a gyerekek fejlődési szakaszaihoz lett igazítva a gyengéd és hatékony fogtisztítás érdekében

Elfordulást gátoló forma

Elfordulást gátoló forma

A masszív nyélkialakítás lehetővé teszi a fogkefe függőleges tárolását és a biztos vízszintes tartást, mialatt a gyerekek felviszik rá a fogkrémet.

Többféleképpen fogható kivitel szülőknek és gyerekeknek

Többféleképpen fogható kivitel szülőknek és gyerekeknek

Ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy szülői segítséggel vagy önállóan mossanak fogat

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

08/10/2017

Česká republika

Česká republika

Bez chyby.

Děti jsou jeho používáním nadšeny. Od prvního dne se předhánějí v čištění zubů s tímto kartáčkem. Již prvním vyčištěním zubů lze vidět podstatný rozdíl v bělosti i čistotě zubů.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

22/11/2016

Polska

Polska

Świetny. Ja i synek szczerze polecamy

Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

03/12/2014

Polska

Polska

Świetna szczoteczka

Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.