2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 üzemmód
Ez a Philips Sonicare elektromos fogkefe 2 fogkefefej-mérettel rendelkezik, amely speciálisan a gyerekek fejlődési szakaszaihoz lett igazítva a gyengéd és hatékony fogtisztítás érdekében
A masszív nyélkialakítás lehetővé teszi a fogkefe függőleges tárolását és a biztos vízszintes tartást, mialatt a gyerekek felviszik rá a fogkrémet.
Ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy szülői segítséggel vagy önállóan mossanak fogat
4.7
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
panacek
08/10/2017
Česká republika
Bez chyby.
Děti jsou jeho používáním nadšeny. Od prvního dne se předhánějí v čištění zubů s tímto kartáčkem. Již prvním vyčištěním zubů lze vidět podstatný rozdíl v bělosti i čistotě zubů.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ada1989
22/11/2016
Polska
Świetny. Ja i synek szczerze polecamy
Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
MonikaJ
03/12/2014
Polska
Świetna szczoteczka
Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush