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Elektromos fogkefék
Összes sorozat
Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Szónikus elektromos fogkefe
Gyártás megszűnt
Támogatás
HX6483/52
HX642A
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Felhasználói útmutató
Mind (2)
Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le a nyomásérzékelőt a Sonicare fogkefémen?
Hogyan működik a nyomásérzékelő visszajelzése a Sonicare fogkefémen?
ProResults6 db-os csomagolású fogkefefejek
Philips SonicareMűanyag hordtáska
Philips SonicareTöltőalap
A Sonicare fogkefém nem töltődik
A Sonicare fogkefe rezgése kevésbé erőteljes.
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