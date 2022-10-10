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  • Tisztább fogak, kíméletesen.
  • Tisztább fogak, kíméletesen.
  • Tisztább fogak, kíméletesen.
  • Tisztább fogak, kíméletesen.
  • Tisztább fogak, kíméletesen.
  • Tisztább fogak, kíméletesen.
  • Tisztább fogak, kíméletesen.
  • Tisztább fogak, kíméletesen.

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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Szónikus elektromos fogkefe

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Tisztább fogak, kíméletesen.
Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár 10-szer több lepedéket távolíthat el, mint egy kézi fogkefével
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Akár 10-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Tisztább fogak, kíméletesen.

  • Beépített nyomásérzékelő

  • 2 tisztítási mód

  • 1 BrushSync funkció

Fokozott felületi érintkezés a lepedékképződés megakadályozása érdekében

Fokozott felületi érintkezés a lepedékképződés megakadályozása érdekében

A C3 Premium Plaque Control kefefej minden eddiginél alaposabb tisztítást biztosít. A puha, rugalmas oldalú kefefej sörtéi pontosan követik az egyes fogak felületét, 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítva** és akár 10-szer több lepedéket távolítva el még a nehezen elérhető helyekről is*.

Gyengéden óvatosságra int

Gyengéden óvatosságra int

Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkeféjük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód

Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód

Akár a lepedék eltávolítása a cél, akár az íny egészségének a megőrzése, megvan a módja: a Clean (Tisztítás) mód kimagasló tisztítást tesz lehetővé, míg a Gum Care (Fogínyápolás) mód egy további percig csökkentett üzemmódban működik, ami alatt gyengéden masszírozhatja az ínyét.

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Értékelések

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4.2

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

5
4
3
2
1

moordavid

10/10/2022

Magyarország

A promóció része

Ellenőrzött vevő

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Előnyök

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Hátrányok

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Mano79

11/10/2021

Magyarország

A promóció része

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék, soha többet normál fogkefe

Mindenkinek ajánlom a terméket! Hatékonyabb tisztítás normál és sima elektromos fogkefékhez képest. Nehezen hozzáférhető helyeken is eredményesen tisztít. Intenzitás szabályozásával mindenki megtalálja számára a megfelelőt. UV fertőtlenítője hasznos, hisz hajlamos az ember nem odafigyelni betegség utáni fogkefe cserére.

Előnyök

Hatékonysága, egyszerűsége

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ExpertClean 4700 HX6483/53 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ExpertClean 4700 HX6483/53 Szónikus elektromos fogkefe

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

A promóció része

Ellenőrzött vevő

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Előnyök

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

  2. a DiamondClean fogkefefejhez képest