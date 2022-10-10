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11
n
Napok
09
ó
Órák
26
p
Percek
37
mp
Másodpercek
HX6483/52
HX642A
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Beépített nyomásérzékelő
2 tisztítási mód
1 BrushSync funkció
A C3 Premium Plaque Control kefefej minden eddiginél alaposabb tisztítást biztosít. A puha, rugalmas oldalú kefefej sörtéi pontosan követik az egyes fogak felületét, 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítva** és akár 10-szer több lepedéket távolítva el még a nehezen elérhető helyekről is*.
Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkeféjük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.
Akár a lepedék eltávolítása a cél, akár az íny egészségének a megőrzése, megvan a módja: a Clean (Tisztítás) mód kimagasló tisztítást tesz lehetővé, míg a Gum Care (Fogínyápolás) mód egy további percig csökkentett üzemmódban működik, ami alatt gyengéden masszírozhatja az ínyét.
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4.2
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
moordavid
10/10/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Előnyök
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Hátrányok
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Mano79
11/10/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék, soha többet normál fogkefe
Mindenkinek ajánlom a terméket! Hatékonyabb tisztítás normál és sima elektromos fogkefékhez képest. Nehezen hozzáférhető helyeken is eredményesen tisztít. Intenzitás szabályozásával mindenki megtalálja számára a megfelelőt. UV fertőtlenítője hasznos, hisz hajlamos az ember nem odafigyelni betegség utáni fogkefe cserére.
Előnyök
Hatékonysága, egyszerűsége
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ExpertClean 4700 HX6483/53 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ExpertClean 4700 HX6483/53 Szónikus elektromos fogkefe
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Előnyök
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
a DiamondClean fogkefefejhez képest