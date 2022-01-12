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  • Hatékonyabb lepedék-eltávolítás
  • Hatékonyabb lepedék-eltávolítás
  • Hatékonyabb lepedék-eltávolítás
  • Hatékonyabb lepedék-eltávolítás
  • Hatékonyabb lepedék-eltávolítás
  • Hatékonyabb lepedék-eltávolítás

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare EasyCleanSzónikus elektromos fogkefe

HX6511/50

4.7
| (623) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Hatékonyabb lepedék-eltávolítás
A Philips Sonicare elektromos fogkefe egyedülálló dinamikus tisztító technológiája gyengéden és hatékonyan tisztít mélyen a fogak között és a fogíny mentén.
Összes előny megtekintése
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A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Egyszerűvé teszi a hagyományos fogkeféről való átállást

Hatékonyabb lepedék-eltávolítás

  • 1 üzemmód

  • 1 fogkefefej

Akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

A szabadalmaztatott szónikus technológia akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe.

A Philips Sonicare fogkefe segíti a fogak fehérítését.

A Philips Sonicare fogkefe segíti a fogak fehérítését.

A Philips Sonicare elektromos fogkefe segíti a fogakon lévő lerakódások eltávolítását és csökkentését, hogy mosolya még ragyogóbb legyen.

Az időzítők megkönnyítik az alapos 2 perces fogmosást

Az időzítők megkönnyítik az alapos 2 perces fogmosást

Az alapos fogmosás mindössze két percet vesz igénybe. A QuadPacer jelez, amikor optimális időt töltött a szája egy adott részén, a SmarTimer pedig a teljes idő leteltét jelzi. Együtt hozzájárulnak, hogy Ön minden egyes alkalommal a javasolt ideig mosson fogat.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

623

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

12/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon szerthető fogkefe

Sokáig gondolkodtam, hogy milyen fogkefét vásároljak, mert az előző már eléggé viseltes volt, és végülis e mellett döntöttem, mert nemrég vásároltam Philips borotvát is. Nem csalódtam, legfeljebb pozitívan, azaz még jobb, mint amire számítottam. A "tanulás" funkció nagyon hasznos, és kiválóan tisztitja a fogakat. Ez az első "szónikus" fogkefém, ezért először szokatlan volt a bizsergető érzés, viszont sokkal jobban tisztít.

Előnyök

alapos tisztítás, nagyon hosszú üzemidő egy feltöltéssel, szép

Hátrányok

nem tudok ilyet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/50 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/50 Szónikus elektromos fogkefe

27/12/2021

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Két éve használom az elsőt, és pontosan az elégedettség miatt veszem a másodikat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/02 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/02 Szónikus elektromos fogkefe

06/12/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék

Hasznos, jóban tisztítja a fogakat, alig kell tölteni, kellemes a külseje, utazáskor is magammal tudom vinni

Előnyök

Minden amit leírtam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/35 Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/35 Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban

  2. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe