2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
1 üzemmód
1 fogkefefej
A szabadalmaztatott szónikus technológia akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe.
A Philips Sonicare elektromos fogkefe segíti a fogakon lévő lerakódások eltávolítását és csökkentését, hogy mosolya még ragyogóbb legyen.
Az alapos fogmosás mindössze két percet vesz igénybe. A QuadPacer jelez, amikor optimális időt töltött a szája egy adott részén, a SmarTimer pedig a teljes idő leteltét jelzi. Együtt hozzájárulnak, hogy Ön minden egyes alkalommal a javasolt ideig mosson fogat.
4.7
5-ből
623
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
TBBoy
12/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon szerthető fogkefe
Sokáig gondolkodtam, hogy milyen fogkefét vásároljak, mert az előző már eléggé viseltes volt, és végülis e mellett döntöttem, mert nemrég vásároltam Philips borotvát is. Nem csalódtam, legfeljebb pozitívan, azaz még jobb, mint amire számítottam. A "tanulás" funkció nagyon hasznos, és kiválóan tisztitja a fogakat. Ez az első "szónikus" fogkefém, ezért először szokatlan volt a bizsergető érzés, viszont sokkal jobban tisztít.
Előnyök
alapos tisztítás, nagyon hosszú üzemidő egy feltöltéssel, szép
Hátrányok
nem tudok ilyet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/50 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/50 Szónikus elektromos fogkefe
Bozsó
27/12/2021
Magyarország
Tökéletes
Két éve használom az elsőt, és pontosan az elégedettség miatt veszem a másodikat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/02 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/02 Szónikus elektromos fogkefe
Szusza
06/12/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék
Hasznos, jóban tisztítja a fogakat, alig kell tölteni, kellemes a külseje, utazáskor is magammal tudom vinni
Előnyök
Minden amit leírtam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/35 Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EasyClean HX6511/35 Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag
naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe