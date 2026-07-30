2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX6631/01
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
1 üzemmód
3 intenzitási beállítás
1 fogkefefej
Klinikailag bizonyított, hogy háromféle módon biztosít egészségesebb fogínyt: csökkenti a kipirosodást, a duzzanatot és a fogínyvérzést (a vérzések helyét)
A fogkefe a kiváló lepedékeltávolítással a fogínyek mentén mindössze két hét alatt akár 100%-kal hatékonyabban csökkenti a fogínygyulladást, mint a kézi fogkefe
A három testre szabható intenzitási beállítással (alacsony, közepes és magas) kiválaszthatja azt a teljesítményszintet, amellyel kényelmesen tisztíthatja fogínyeit. Az üzemmód váltásához 1,5 másodperc után nyomja meg kétszer a gombot. Először a szüneteltetéshez, másodszor pedig a váltáshoz.
Értékelések
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban