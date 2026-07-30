Három intenzitási beállítás a gyengéd tisztítás érdekében

A három testre szabható intenzitási beállítással (alacsony, közepes és magas) kiválaszthatja azt a teljesítményszintet, amellyel kényelmesen tisztíthatja fogínyeit. Az üzemmód váltásához 1,5 másodperc után nyomja meg kétszer a gombot. Először a szüneteltetéshez, másodszor pedig a váltáshoz.